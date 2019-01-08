Україну засипало снігом: що відбувається на дорогах

В Україні у зв'язку з погіршенням погодних умов і рясними снігопадами ускладнилася ситуація на дорогах у більшості областей.

Як повідомляє "Укравтодор" на сторінці у Facebook, розгорнутий штаб із ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, стан покриття на дорогах державного значення у більшості областей  засніжений.

За минулу добу, 7 січня, опади у вигляді снігу і поривчастий вітер до 20-25 м/с привели до снігових заметів висотою до 80 см на дорогах Запорізької області. Для проведення снігоочисних робіт був обмежений рух транспорту.

Станом на ранок 8 січня сніг спостерігається у Київській, Чернігівській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Харківській, Одеській, Миколаївській, Херсонській і Запорізькій областях.

Як повідомила речник ГУ ДСНС у Запорізькій області Юлія Баришева каналу "112 Україна", із вечора 7 січня залишаються заблокованими 5 автомобільних трас, повністю припинений рух пасажирського і вантажного транспорту, замети на деяких ділянках досягають 1 метра.

За її інформацією, вдалося розчистити приблизно 140 км траси у бік Приморська, до робіт був залучений інженерний танк, оскільки штатна снігоприбиральна техніка не справлялася із кількістю снігу.

"Укравтодор"

"Укравтодор"

"Укравтодор"

"Станом на 6:00 8 січня підрозділи ГУ ДСНС у Запорізькій області для допомоги населенню у результаті несприятливих погодних умов залучалися 51 раз. Рятувальники звільнили 126 одиниць техніки, у тому числі дві карети швидкої, 3 маршрутних таксі, 16 вантажівок, а також врятували 231 людину. На щастя, ніхто не постраждав, і медична допомога нікому не знадобилася", — розповіла вона.

Складною залишається ситуація у Токмацькому, Бердянському, Приазовському та Приморському районах Запорізької області.

"Укравтодор"

"Укравтодор"

Крім того, у Харківській області посилення вітру призвело до утворення заметів у Лозівському, Близнюківському, Ізюмському, Барвінківському, Шевченківському, Красноградському районах.

"Укравтодор"

"Укравтодор"

"Укравтодор"

На дорогах працювали 100 одиниць спецтехніки і 140 робітників дорожнього господарства. За добу на обробку покриття використані 199 кубічних метрів піщано-соляної суміші.

"Укравтодор"

Як повідомляв OBOZREVATEL, 8 січня частина території України перебуватиме під впливом холодного повітря. У південній частині та східних областях очікується сніг, вітер північно-східний, 5-10 м/с, температура вночі 7-12°, удень 1-6° морозу.