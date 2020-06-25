Україна запросила у НАТО та ЄС допомогу для боротьби з наслідками повеней

Міністерство закордонних справ України попросило у Європейського Союзу і НАТО допомоги в ліквідації наслідків повені на заході країни.

Київ просить активувати механізм цивільного захисту ЄС, а також залучити Євроатлантичний центр НАТО з реагування на катастрофи, повідомляється на сайті МЗС.

"Міністерство закордонних справ звернулося до держав-партнерів і штаб-квартир міжнародних організацій з проханням про допомогу в подоланні наслідків природного лиха на Заході України. Окремі звернення направлені до Європейського Союзу та Північноатлантичного альянсу", – сказано в повідомленні.

У відомстві зазначили, що розраховують на підтримку щодо захисту життя і здоров'я людей, об'єктів критичної інфраструктури, а також зменшення негативного впливу природного лиха на господарську діяльність.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кабмін виділив близько 700 млн гривень на ліквідацію наслідків повені на заході України.

Нагадаємо, що через сильні зливи в Україні, які почалися 22 червня і не припинилися досі, затопило вісім областей. Найбільше постраждали західні регіони – Прикарпатті, Буковина і Закарпаття. Також три людини загинули.