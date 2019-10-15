Україна запропонувала розведення сил ще в 4 зонах на Донбасі: названі нові ділянки

На зустрічі Тристоронньої контактної групи в Мінську, яка пройшла 15 жовтня, Україна запропонувала розвести війська ще в 4 районах Донбасу, крім уже узгоджених Золотого і Петрівського.

Подробицями поділилася в Facebook прессекретарка другого президента України Леоніда Кучми, який представляє нашу країну, Дарка Оліфер.

Так, українська сторона звернула увагу на регулярні порушення з боку терористів режиму тиші, необхідного для розведення сил, і визначила нові ділянки, на яких необхідно провести демілітаризацію.

Важкі війська і техніку закликали відвести в районі населених пунктів:

Кальміуське;

Новоазовське;

Саханка;

Кумачове.

Україна запропонувала ще 4 ділянки для розведення сил Корреспондент

Як повідомляв OBOZREVATEL, терористи зірвали переговори в Мінську з розведення сил, відмовляючись дотримуватися правила про 7 днів тиші перед початком процесу.

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