Україна запропонує возити вакцину від COVID-19 "Мрією", щоб отримати її позачергово

Мирослав Семенюк Суспільство 17:04, 25.12.2020 Оновлено: 17:52, 25.12.2020

Україна запропонує виробникам вакцини від коронавірусу (COVID-19) транспортування препарату в різні країні літаком "Мрія".

Як заявив в ефірі "Україна 24" голова парламентського комітету з питань охорони здоров'я Михайло Радуцький, за це українська влада розраховує отримати вакцину якомога раніше.

"Найпотужніший літак у світі можна обладнати спеціальним обладнанням для підтримання температури -70 градусів, і за це прискорити отримання вакцини, якщо ми будемо доставляти цю вакцину на інші замовлення, які надходять до компаній-виробників. Ми будемо просити, щоб отримати поза чергою, поза квотою вакцини", – розповів він.

За словами нардепа, уряд готує таку пропозицію для виробників Pfizer, BioNTech та AstraZeneca.

Радуцький нагадав, що згідно з угодою, підписаною в межах міжнародної ініціативи COVAX, Україна має отримати вакцину наприкінці лютого – на початку березня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Україна для імунізації населення від COVID-19, найімовірніше, може отримати вакцину, вироблену англо-шведською компанією AstraZeneca спільно з Оксфордським університетом.

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