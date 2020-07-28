Україна запланувала виробництво безпілотників, здатних знищити російські 'Панцири'

Україна і Туреччина обговорюють спільну розробку та виробництво ударно-розвідувальних безпілотників Bayraktar TB2, які здатні знищити російські ЗРГК "Панцир".

Про це в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" заявив посол Туреччини в Україні Ягмур Ахмет Гюльдере. За його словами, оборонна промисловість може стати новим символом у турецько-українському співробітництві.

"Обговорюється спільна розробка ще більш потужних систем і навіть виробництва дронів Bayraktar в Україні при забезпеченні відповідних умов. Я думаю, що оборонна промисловість може стати новим символом у турецько-українському співробітництві", – наголосив посол.

За його словами, цього року в обох країн були дві важливих зустрічі в галузі оборонної промисловості.

"Нещодавно, в цьому місяці, був візит міністра оборони Туреччини в Україну, і також була зустріч наших оборонних промисловостей, включно з представниками міністерств оборони, на початку цього року", – зазначив Гюльдере.

Раніше видання Defense Express підрахувало, що за останні роки в Сирії та Лівії було знищено не менше 23 зенітних ракетно-гарматних комплексів (ЗРПК) "Панцир-С1" російського виробництва.

Вони були знищені високоточними боєприпасами, запущеними з борта турецьких безпілотників Bayraktar TB2. Один із таких моментів був зафіксований на відео.