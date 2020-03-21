Україна замете снігом: з'явився детальний прогноз погоди на неділю

На території України у неділю, 22 березня, буде холодно. Також погода "пообіцяла" жителям країни і дощ, і сніг.

Такий прогноз дала відома українська сноптикиня Наталія Діденко на своїй сторінці у Facebook. За її словами, Україна опиниться між холодним антициклоном з назвою "Юрген" та вологою циклонічністю з атмосферними фронтами.

"В Україні завтра арктичне повітря стане відчутним, у більшості областей протягом дня температура повітря становитиме усього +2...+6 градусів, лише на півдні та південному сході трохи тепліше, +5...+10 градусів", – написала синоптикиня.

Погода в Україні 22 березня. Ілюстрація

"Атмосферні фронти витискатимуться холодним антициклоном, проте вони ще встигнуть організувати дощ і для тих, кому не вистачало зимової картинки, ще й сніг", – додала вона.

Діденко відзначила, що вітер 22 березня буде сильним, напрямок – північно-східний. Часом очікуються штормові пориви.

"У Києві неділя буде холодна та вітряна. Максимальна температура повітря опуститься до +3... +4 градусів. Вночі та вранці ймовірний мокрий сніг... Вдень антициклон відсуне опади подалі від Києва", – написала синоптикиня.

Погода в Україні 22 березня. Карта Facebook/Наталія Діденко

Погода в Україні 22 березня. Карта Facebook/Наталія Діденко

Як повідомляв OBOZREVATEL, літо прийде в Україну ще під час календарної весни – у травні, з червня погода буде досить мінливою.

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