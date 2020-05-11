Україну замете снігом: синоптикиня здивувала морозним прогнозом серед травня

У вівторок, 12 травня, в Україні холодний атмосферний фронт принесе опади у вигляді дощу та мокрого снігу.

Мокрий сніг можливий у Львівській, Закарпатській, Волинській, Івано-Франківській, Чернівецькій і Рівненській областях. Такий прогноз дала синоптикиня Наталія Діденко в своєму Telegram-каналі.

"Зима захоче реваншу. У Карпатах сильний сніг та хуртовини. Тому в гори – у жодному разі", – попередила Діденко.

Прогноз погоди на 12 травня t.me/PohodaNatalka

Також синоптикиня додала, що Польща, Білорусь, країни Балтики, Німеччина, які опиняться в зоні фронту вже найближчої ночі, можуть першими сильно здивуватися зимовій картинці за вікном. Несприятливу погоду посилять штормові пориви північно-західного вітру.

За прогнозами експертки, в північних областях України, в центрі, а в другій половині дня й на півдні очікуються дощі. У зоні фронту будуть місцями грози. Холодне повітря, просуваючись углиб, все ж нагріватиметься, тому тут сніг малоймовірний.

"Однак похолодання, яке поширює в тилу атмосферний фронт, насувається", – зазначила Наталія Діденко.

Прогноз погоди на 12 травня t.me/PohodaNatalka

Як повідомила синоптикиня, температура повітря завтра вдень знизиться в західних областях України після сьогоднішніх +26...+28 до +13...+17 градусів. У більшості областей 12 травня передбачається +17...+21, на сході та півдні – до +22...+25.

У Києві 12 травня – атмосферний фронт. Пройдуть дощі, посилиться північний вітер, можливі грози. Температура повітря після сьогоднішнього літа знизиться до +19...+20 градусів.

У середу, 13 травня, похолодає до +13...+14, фронт відступить, тому в Києві з'явиться сонце.

Найближчого тижня буде свіжо, а дощ можливий ще 14 травня.

Прогноз погоди на 12 травня t.me/PohodaNatalka

"Хоча зима вистрибує зі штанів з якимось там сніжним реваншем, травень є травнем. Натицяє старій зимі дулі й скоро знову поверне нам пахучий бузок і каштани. Але за прогнозами стежте уважно, тому що фронт спробує не тільки ускладнити погоду, але й наше самопочуття. Уже відучора деякі люди скаржаться на проблеми зі здоров'ям. Не турбуйтеся, порадьтеся з лікарем, тримайте при собі знайомі перевірені засоби захисту від наслідків складної метеоситуації. Тому ще раз: до нас іде істотна зміна погоди!" – резюмувала Діденко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше пандемія COVID-19 різко погіршила глобальний прогноз погоди. Такий висновок зробили вчені.

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