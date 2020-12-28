Україна залучить приватні компанії для зберігання і транспортування вакцини від COVID-19

Україна залучить приватні логістичні компанії для транспортування і тривалого зберігання вакцини від COVID-19 в умовах наднизьких температур.

Про це написав у Facebook глава комітету Верховної Ради з охорони здоров'я Михайло Радуцький. За його словами, перші партії препарату можуть потрапити в Україну вже в кінці січня-лютому.

Радуцький нагадали, що в європейських країнах виникають проблеми з дотриманням температурного режиму в процесі транспортування і зберігання вакцини.

Препарат повинен знаходитися в спеціальному холодильному обладнанні, що підтримує наднизькі температури: від -60 до -80 градусів. Порушення цих умов впливає на ефективність вакцини.

За словами голови парламентського комітету, в Україні на державному рівні немає обладнання і техніки для транспортування вакцин за таких умов.

"У нас є два шляхи – самостійно створювати систему логістики вакцин, які потребують зберігання за температури від -60 до -80 градусів Цельсія, або залучити логістичні компанії, які вже мають необхідне обладнання і досвід. Другий шлях є більш ефективним з точки зору вимог часу і довгострокової перспективи", – написав нардеп.

Він зазначив, що в подальшому Україна розраховує отримувати препарати, які не вимагають таких складних умов зберігання, тому вкладення коштів в дороге обладнання не виправдає себе.

За словами Радуцького, приватні логістичні компанії мають і обладнання, і техніку, і відпрацьовану систему контролю на всіх етапах транспортування.

Він також розповів про логістичну схему, яку буде застосовувано в Україні.

У Києві або в безпосередній близькості від міжнародного аеропорту "Бориспіль" створять спеціальний центр тривалого зберігання вакцин за наднизьких температур. Тут встановлять холодильники, які зможуть обслуговувати сотні тисяч доз. Один такий агрегат об'ємом 1000 літрів, здатний вмістити 250 тисяч доз, вже знаходиться в Україні.

За словами нардепа, ще двадцять аналогічних установок можуть бути ввезені до країни протягом декількох тижнів.

З цього Центру зберігання логістична компанія в спеціальних термобоксах буде доставляти препарат до пунктів щеплень в регіонах, де він зможе зберігатися до 5 днів в звичайному холодильному обладнанні (від +2 до +8 градусів Цельсія).

Радуцький додав, що вакцинацію планують проводити в понад 4000 пунктах щеплень, також буде працювати більше 500 мобільних бригад.

Україна залучить приватні компанії для транспортування вакцини Facebook Радуцького

Як повідомляв OBOZREVATEL, Міністерство охорони здоров'я України затвердило план з імунізації населення від COVID-19. Згідно з ним, протягом 2021-2022 років планують вакцинувати мінімум 50% жителів країни, це близько 20 млн. осіб. Самі щеплення будуть безкоштовними, їх будуть робити за бажанням громадян, тобто – не примусово.