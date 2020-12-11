Україна залишилася світовим лідером із поширення коронавірусу

За минулу добу, 10 грудня, Україна опинилася на 11 місці у світі з розповсюдження коронавірусної інфекції і на шостому серед країн Європи. В Україні захворіла 13 371 особа.

Лідерами рейтингу за кількістю нових випадків COVID-19 за добу в Європі є Німеччина, Великобританія, Італія, Франція та Польща. Про це свідчать дані Worldometers.

У світі найбільше хворих учора зареєстрували в США, Бразилії, Індії, Туреччині, Німеччині та Росії.

В Європі за добу, 10 грудня, діагностували 220 231 нового зараженого COVID-19, у світі – 678 684 хворих.

Очолюють світовий рейтинг за кількістю випадків коронавірусу США, Індія, Бразилія, Росія і Франція.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, в Міністерстві охорони здоров'я розповіли про захворюваність на грип та ГРВІ в Україні під час пандемії. Відзначається, що аномального росту кількості хворих сезонними інфекціями під час пандемії коронавірусу немає.