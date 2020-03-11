Україна закриває майже 200 пунктів пропуску через коронавірус

Після введення карантину в Україні через загрозу поширення коронавірусу працюватимуть лише 49 з 219 пунктів пропуску.

Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив на брифінгу за підсумками засідання уряду, відповідаючи на питання журналістів. За його словами, решта будуть закриті для громадян та автотранспорту (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця).

"Заходи в аеропортах, пунктах пропуску вживаються, зовнішній периметр сьогодні під особливим пропускним режимом роботи", – запевнив він.

Денис Шмигаль

Шмигаль додав, що частина із закритих пунктів пропуску знаходяться на окупованих територіях. Там здійснюється посилений контроль, температурний скринінг, а також здійснюються посилені заходи щодо виявлення людей, які, можливо, є інфікованими.

"Закрити їх зовсім ми не можемо, але посилені заходи там запроваджені", – сказав прем'єр-міністр.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

11 березня Кабінет міністрів України ввів карантин по всій країні через загрозу епідемії коронавірусу. Він буде діяти з 12 березня по 3 квітня.

А у Верховній Раді у зв'язку з поширенням інфекції в світі скасували закордонні відрядження народних депутатів і передбачили низку профілактичних заходів.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що карантин в Україні через загрозу поширення коронавірусу не буде стосуватися Верховної Ради, а також органів місцевого самоврядування.

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