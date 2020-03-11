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11 березня • оновлено в 17:14
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Україна закриває майже 200 пунктів пропуску через коронавірус

5.5т
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Після введення карантину в Україні через загрозу поширення коронавірусу працюватимуть лише 49 з 219 пунктів пропуску.

Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив на брифінгу за підсумками засідання уряду, відповідаючи на питання журналістів. За його словами, решта будуть закриті для громадян та автотранспорту (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця).

"Заходи в аеропортах, пунктах пропуску вживаються, зовнішній периметр сьогодні під особливим пропускним режимом роботи", – запевнив він.

Денис Шмигаль

Денис Шмигаль

Шмигаль додав, що частина із закритих пунктів пропуску знаходяться на окупованих територіях. Там здійснюється посилений контроль, температурний скринінг, а також здійснюються посилені заходи щодо виявлення людей, які, можливо, є інфікованими.

"Закрити їх зовсім ми не можемо, але посилені заходи там запроваджені", – сказав прем'єр-міністр.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Гліб Іванов
Теми
Коронавірус Карантин в Україні
Особа
Денис Шмигаль
Місце
Україна
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