Україна закрила сотню КПП через карантин: опублікована карта

Опівночі понеділка, 16 березня, Україна закрила близько сотні пунктів пропуску через карантин у зв'язку з поширенням коронавірусу.

Про це повідомляє пресслужба Державної прикордонної служби. Державна митна служба в свою чергу показала всі КПП, які припиняють діяти на період до 3 квітня (щоб подивитися карту, доскрольте новину до кінця).

"Обмеження пропускних операцій на державному кордоні України вводяться відповідно до рішень РНБО і уряду, ухвалених через пандемію COVID-19. Так, з 00.00 16 березня тимчасово закривають близько сотні пунктів пропуску (контролю), ще в майже півсотні пунктів пропуску тимчасово припиняється пішохідне сполучення. Продовжать працювати пункти пропуску, в яких велика пропускна здатність", – відзвітували в Держприкордонслужбі.

Держприкордонслужба України

Держприкордонслужба України

У ДПСУ нагадали, що рішенням РНБО громадянам України рекомендовано утриматися від виїзду за кордон.

Також у ніч на понеділок тимчасово заборонили в'їзд в Україну для іноземців та осіб без громадянства.

Україна закрила КПП через карантин: список і карта

Винятки стосуються таких категорій осіб:

мають право на постійне або тимчасове проживання в Україні;

є подружжям або дітьми громадян України;

працівників іноземних дипломатичних представництв і консульських установ, акредитованих в Україні, представництв офіційних міжнародних місій, організацій, акредитованих в Україні, та членів їх сімей;

водіїв і обслуговуючого персоналу вантажних транспортних засобів, членів екіпажів.

В'їзд в Україну інших категорій іноземців та осіб без громадянства здійснюється за погодженням з Міністерством закордонних справ.

"Підкреслюємо: громадяни України можуть у будь-який час повернутися в Україну. РНБО рекомендує українцям повернутися з-за кордону до 17 березня, а тим, хто не встигне і не зможе самостійно повернутися – звертатися в посольства і консульства України в країнах перебування за каналами комунікації, зазначеними на інтернет-сторінках цих дипустанов. Адже з 00.00 17 березня 2020 року тимчасово припиняються регулярні міжнародні пасажирські перевезення через всі пункти пропуску (контролю) через державний кордон України. Зазначені обмеження на кордоні будуть діяти до 3 квітня 2020 року, якщо через ситуацію з поширенням захворюваності на пандемічний вірус не буде ухвалено інше рішення", – акцентували в ДПСУ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль пояснив, як українці зможуть в'їхати в країну після закриття контрольних пунктів пропуску на кордонах з Європою.

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