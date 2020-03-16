Україна закрила ще два КПП на кордоні з Росією через коронавірус

Два автомобільних пункти пропуску через російсько-український кордон, які раніше функціонували в Білгородській області, призупинили роботу через загрозу поширення коронавірусу.

Заборона введена з 16 березня, повідомили у пресслужбі прикордонного управління ФСБ Росії по Білгородській та Воронезькій областях, передає ТАСС.

"Тимчасово припиняють роботу автомобільні пункти пропуску через державний кордон, які раніше функціонували в Білгородській області: Красноярузький район "Колотилівка" (Росія) – "Покровка" (Україна), Валуйський район "Логачевка" (Росія) – "Піски" (Україна)" , – сказали у пресслужбі.

Крім того, ще три автомобільні пункти пропуску на кордоні Росії і України в регіоні продовжать роботу з тимчасовим призупиненням пішохідного та автобусного сполучення.

Прикордонники України по Сумському, Харківському і Луганському ділянці також поінформували про те, що з 16 березня через автомобільні пункти пропуску, розташовані в межах Білгородської області: "Ровеньки", "Веріговка", "Шебекіно", "Гоптівка", "Грайворон", в межах Воронезької області: "Бугаївка", тимчасово призупиняється пропуск на в'їзд на Україну іноземців та осіб без громадянства.

Виняток діє для тих, хто має право на постійне або тимчасове проживання на території України.

Карта роботи пропускних пунктів:

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль пояснив, як українці зможуть в'їхати в країну після закриття контрольних пунктів пропуску на кордонах з Європою.

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