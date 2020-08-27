В Україні почала діяти заборона на в'їзд іноземців: список винятків розширили

За рішенням уряду, громадянам інших країн із 00:00 28 серпня закрили в'їзд в Україну в зв'язку з епідеміологічною ситуацією.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов. Такі обмеження діють до 27 вересня включно.

Кабмін при цьому затвердив заборону на день раніше анонсованої дати (раніше повідомлялося про закриття кордонів із 00:00 29 серпня) та поінформував про це за кілька годин до початку дії правила.

Однак, на позачерговому засіданні Кабміну було розширено перелік осіб, які зможуть в'їхати в країну незважаючи на заборону. Так, вимога не поширюється на осіб, які:

є родичами першої лінії;

мають дозвіл на роботу в Україні;

прямують територією України транзитом та мають документи, що підтверджують виїзд за кордон протягом двох діб;

прибувають в Україну з метою навчання;

проходять військову службу на території України;

постійно чи тимчасово проживають на території України;

визнані біженцями або особами, які потребують додаткового захисту;

є працівниками дипломатичних представництв та консульських установ іноземних держав, представництв офіційних міжнародних місій, організацій, акредитованих в Україні, та членів їх сімей;

є главами та членами офіційних делегацій іноземних держав, співробітниками міжнародних організацій, а також особами, які їх супроводжують, та в'їжджають в Україну на запрошення президента України, Верховної Ради України, Кабінету міністрів України, Офісу президента України, Міністерства закордонних справ;

є особами, які прибувають в Україні на запрошення Міністерства закордонних справ;

є водіями та/або членами екіпажу вантажних транспортних засобів, автобусів, що здійснюють регулярні перевезення, членами екіпажів повітряних, морських і річкових суден, членами поїзних і локомотивних бригад;

є інструкторами збройних сил держав-членів НАТО та держав-учасниць програми НАТО "Партнерство заради миру", які беруть участь у заходах з підготовки підрозділів Збройних Сил України або прибувають по запрошенню Міністріва оборони України;

є діячами культури, що прибувають на запрошення закладу культури разом з однією особою, що супроводжує кожного з них;

прибувають для участі в офіційних спортивних змаганнях, що проходять на території України, та супроводжуючих їх осіб;

є технічними спеціалістами, які прибувають в Україну на запрошення представників українських підприємств;

є особами, що здійснюють перевезення гемопоетичних стовбурових клітин для трансплантації;

прибувають на лікуванні до закладів охорони здоров'я України.

Скриншот

Скриншот

Скриншот

Як писав OBOZREVATEL: