Україна закрила частину пунктів пропуску на кордоні з Росією: які працюватимуть

У зв'язку з тимчасовою забороною перетинання державного кордону на в'їзд в Україну для іноземців та людей без громадянства, на Харківщині, яка межує з Росією, буде закрита частина пунктів пропуску.

За розпорядженням Кабміну, заборона почала діяти о 00:00 16 березня і триватиме до 3 квітня. Про те, як працюватимуть КПП в цьому регіоні, повідомила пресслужба Східного регіонального Управління ДПСУ на сторінці у Facebook.

Зокрема, в межах Харківської області тимчасово закриваються такі пункти пропуску: "Піски", "Одноробівка", "Олександрівка", "Вовчанськ", "Журавлівка", "Стрілеча", "Козача Лопань".

На Харківщині працюватимуть тільки деякі пункти пропуску

Водночас у пунктах пропуску, які продовжують функціонувати, припиняється пішохідне сполучення.

Також, починаючи з 00:00 17 березня і до 3 квітня, у всіх пунктах пропуску та контролю для залізничного і повітряного сполучення будуть припинені міжнародні пасажирські перевезення.

У зв'язку з цим зазначається, що в Харківській області продовжуватимуть працювати тільки три пункти пропуску для автомобільного сполучення, а саме "Чугунівка", "Плетенівка", "Гоптівка".

Однак у них припиниться рух автобусів, які здійснюють міжнародні пасажирські перевезення. Тому державний кордон громадяни України зможуть перетнути тільки на транспортному засобі.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Опівночі понеділка, 16 березня, Україна закрила до сотні пунктів пропуску через карантин у зв'язку з розповсюдженням коронавірусу.

Українська митниця зібрала всю інформацію, яка відома про наявні сполучення з третіми країнами і роботу пунктів пропуску на кордоні.

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