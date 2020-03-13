Україна закриє КПП на кордоні через коронавірус: з'явився список і роз'яснення

Голова Державної митної служби України Максим Нефьодов розповів, як працюватимуть пункти пропуску на кордоні для перевізників вантажів після їхнього закриття через загрозу поширення коронавірусу.

Детальну інструкцію він оприлюднив на особистій сторінці у Facebook. Також у мережі з'явився детальний список всіх КПП, які будуть повністю закриті для перетину.

Список КПП, які будуть закриті, узгодили Держприкордонслужба і митниця Telegram-канал Віталія Глаголи

Список КПП, які будуть закриті Telegram-канал Віталія Глаголи

Список КПП, які будуть закриті Telegram-канал Віталія Глаголи

Список КПП, які будуть закриті Telegram-канал Віталія Глаголи

Список КПП, які будуть закриті Telegram-канал Віталія Глаголи

Список КПП, які будуть закриті Telegram-канал Віталія Глаголи

За словами Нефьодова, Державна митна служба спільно з Державною прикордонною службою надали Кабміну перелік КПП, продовження роботи яких є критично важливим для економіки країни. При формуванні цього списку були враховані інтереси найбільших імпортерів та експортерів, а також транспортних операторів, які прямують транзитом через територію України.

"Пункти пропуску, через які проходять найбільші потоки товарів, працюватимуть і надалі. Вже зараз Державна митна служба радить перевізникам обирати для перетину кордону ті пункти пропуску, які є основними пунктами сполучення України з іншими державами. Крім того, звертаємо увагу транспортних операторів на те, що пункти пропуску можуть закриватися не тільки українською стороною. Інші держави також можуть припинити рух через певні ділянки кордону", – написав Нефьодов.

Кордон "Година Пік"

"Тому доцільно відстежувати кроки, які здійснюються іншими країнами для запобігання поширенню інфекції. Це допоможе виключити ситуації, коли вантаж успішно перетнув кордон України, але не зміг пройти митний контроль сусідньої країни, опинившись на нейтральній смузі на невизначений час", – додав він.

Також голова Державної митної служби закликав перевізників вантажів, які вже перебувають у дорозі, відстежувати ситуацію на пунктах пропуску і свідомо йти на головні КПП в межах однієї митниці.

Нефьодов запевнив, що закриття частини пунктів пропуску не вплине на порядок оформлення митних декларацій. Він наголосив, що імпортери та експортери, як і раніше, зможуть пройти митний контроль на одному з КПП в межах однієї митниці, зазначеної в декларації.

"Наприклад, вантаж, який прямував на ПП "Шегині", зможе заїхати/виїхати за ПП "Краковець" Галицької митниці. Зараз всі пункти пропуску працюють у штатному режимі", – пояснив Нефьодов.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

через оголошений Кабінетом міністрів карантин Україна закриє пункти пропуску на кордонах із країнами Європи. Йдеться про автомобільні та пішохідні переходи, а також залізничні контрольні пункти Львівської, Закарпатської та Волинської областей.

Таке рішення було ухвалене Міністерством охорони здоров'я та Державною прикордонною службою ввечері 11 березня.

Однак станом на вечір 12 березня Кабмін ще не зміг уточнити список пунктів пропуску на державному кордоні, які будуть закриті через коронавірус. Поки всі вони працюють у штатному режимі.

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