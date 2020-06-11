Україна зайнялася розробкою мультитестів на COVID-19 до сезону грипу

В Україні ведеться розробка мультитестів, які дозволять діагностувати COVID-19 на тлі інших сезонних грипоподібних захворювань.

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Розробкою займається Інститут молекулярної біології і генетики, заявив 11 червня в ефірі "Радіо НВ" головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

В Україні йде розробка мультитестів на COVID-19 eadaily.com

Він зазначив, що грипоподібні захворювання охоплюють близько 200 вірусів.

"ІМБГ розробляє мультитести, які дозволять нам проводити певні тестування і показуватимуть процентний вміст тих вірусів, які циркулюють наразі збільшення вірусних захворювань", – пояснив він.

Також головний санітарний лікар заявив, що друга хвиля коронавірусу найбільш імовірна під час сезонного зростання захворюваності на грип.

"Саме цієї другої хвилі ми побоюємося. Тоді може бути серйозне зростання. У таких випадках можливе об'єднання інфекцій, і буде важко діагностувати, який саме збудник викликав захворювання: грип чи коронавірус", – наголосив Ляшко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Міністерстві охорони здоров'я пояснили, що імуноферментні тести (ІФА) в Україні проводяться у тому разі, якщо ПЛР-тестування показало негативний результат, але клінічні ознаки хвороби є.