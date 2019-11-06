Давайте отойдем от политических тем, и поговорим о другом очень важном аспекте пропагандисткой машины "ДНР" – это, конечно же, средства массовой информации. Все отрасли в "республике" подконтрольны действующей власти и свободе слова тоже уйти не удалось.

Большая часть населения "ДНР" – это пенсионеры, которые не умеют и не хотят читать интернет сайты или листать ленты в социальных сетях. Так вот, их стихия – это телевизор и конечно же печатная продукция. Газету или журнал можно почитать везде и в транспорте, и на улице или перед сном, всегда удобно и под рукой.

"Власть ДНР" выпускает в Донецке около 5-6 новостных печатных изданий, в которых описывается жизнь в "республике" и за её пределами. Вашему вниманию представлю две газеты: информационно-развлекательная "Неделя" и сугубо новостная "Итоги и Факты". Что характерно эти издания находятся в "ДНР", но печатаются в РФ в Ростов-на-Дону ООО "Типография Военный вестник" и ООО "Типография Молот".

Газеты в "ДНР"

Проанализировав информационную составляющую этих изданий, можно сделать вывод: что Украина "загнивает" в долгах, а "ДНР" – это процветающее "государство" и Россия — это единственный путь к лучшей жизни. Читая эти газеты каждый день, у людей отпадает потребность к альтернативной информации, этот замечательный мир, который пропагандирует "власть республики" становится центром вселенной и других путей попросту нет.

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Вот почему население "ДНР" выходит на митинги в поддержку интеграции "республики" в РФ, потому что нет другой альтернативы кроме как "русского мира". Когда под контролем находятся средства массовой информации, люди не будут иметь собственного мнения и в результате зомбированная контролируемая толпа готова выполнять любые указания своих главарей "республик".

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