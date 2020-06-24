Християнська молодь відповіла представникам ЛГБТ: підняли свій прапор над Батьківщиною-матір’ю

Суспільство 15:42, 24.06.2020 Оновлено: 15:54, 24.06.2020

23 червня невідомі провели акцію в Музеї історії України у Другій світовій війні під гаслом "Бог. Родина. Україна". Активісти розмістили над монументом Батьківщина-мати синьо-жовтий прапор з написом "Україна за сім'ю". Так вони відповіли на дії ЛГБТ-активістів Kyiv Pride, які 21 червня виклали в соцмережах зображення Батьківщини-матері з "райдужним" прапором на вістрі меча.

Трохи пізніше стало відомо, що організаторами акції виступила християнська молодь на чолі з Марком Дубовим, який є представником БО "Фонд добра і любові". Учасники акції записали короткий відеоролик, в якому засудили дії ЛГБТ-спільноти. Це відео Дубовий виклав на своїй сторінці Facebook.

"Україна - благословенна Богом країна, яка налічує десятки мільйонів християн, не може допускати подібну гидоту, яку за гранти і за намовою міжнародних ліберальних кіл нам насаджують ЛГБТ-активісти в Україні. Ми виступаємо за традиційні християнські цінності, і проти гендерної та ЛГБТ ідеологій, проти того, що згідно з Біблією, проти настанов Бога. Такі агресивні методи пропаганди в Україні не пройдуть", – емоційно пояснив мотиви проведення відповідної акції Дубовий.

Представники християнської молоді назвали акцію з ЛГБТ-прапором на монументі Батьківщина-мати "блюзнірським актом вандалізму". Особливо обурила їх дата проведення акції - напередодні Дня скорботи і вшанування пам'яті жертв Другої світової війни.

Активісти закликали владу та правоохоронців дати правову оцінку діям ЛГБТ-спільноти.

"Ми не дозволимо паплюжити пам'ять наших предків. Свобода віросповідання, яка сьогодні є в Україні, це – результат молитовних зусиль багатьох поколінь людей, наших дідів і прадідів, які в тюрмах і концтаборах вистраждали, вибороли і вимолили у Бога цю свободу", - резюмував Дубовой, підкресливши, що свобода не означає вседозволеність.

Нагадаємо, раніше в мережі з'явилося відео, на якому зображений прапор ЛГБТ-спільноти на монументі Батьківщина-мати в Києві. Це відео було знято 21 червня в рамках проведення акції "Мати зрозуміє і підтримає". Представники організації KyivPride пояснили: своєю акцією вони хотіли привернути увагу до дискримінації ЛГБТ-спільноти, яку вони відчувають в Україні - і наголосити на тому, що всі громадяни нашої держави, не зважаючи на релігійні погляди, етнічну приналежність чи сексуальну орієнтацію, мають рівні права.

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