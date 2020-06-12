Україна з 15-го відкриває кордони: МОЗ назвало туристів, які не підлягають обсервації

З 15 червня українці та іноземці, що в'їжджають в Україну, 14 днів перебуватимуть на обов'язковій обсервації. Основна умова – країна, звідки прибули люди, налічує активні випадки захворювання COVID-19 – більше 40 на 100 тисяч населення.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я. При цьому іноземці при перетині кордону України зобов'язані мати поліс страхування витрат, пов'язаних із лікуванням коронавірусу та обсервацією.

Україна з 15 відкриває кордони

Додамо, що з 15 червня почнуть працювати контрольні пункти в'їзду на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей.

Відзначимо, що 10 червня показник кількості заражених в Україні складав 33. Станом на 12 червня кількість хворих у країні збільшилася, і показник погіршився до 34,2.

Як повідомляв OBOZREVATEL, МЗС України заявило про позитивні сигнали в питанні відновлення авіасполучення з Азербайджаном, Болгарією, Грузією, Туреччиною і Кіпром.