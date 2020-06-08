Україна з 10 червня знову пом'якшить карантин: що дозволять

З середи, 10 червня, Україна перейде на черговий етап пом'якшення карантинних обмежень у зв'язку з пандемією коронавірусу (COVID-19).
Згідно з постановами головного санітарного лікаря України, буде дозволено роботу баз відпочинку і санаторіїв, а також проведення масових культурно-мистецьких заходів.
В Україні дозволять культурні заходи і роботу баз відпочинку
Дозвіл буде діяти тільки в тих областях, які відповідають санітарно-епідеміологічним показникам щодо інфікування коронавірусом.
Вимоги для баз відпочинку і санаторіїв:
Усім працівникам має проводитися обов'язковий температурний скринінг, а в приміщеннях – дезінфекція.
При появі симптомів ГРВІ у відпочивальника, його потрібно ізолювати від інших.
Перебування у місцях спільного користування (поза номером) дозволяється лише у респіраторі або масці, щоб були прикриті ніс і рот.
Дистанція між відвідувачами має бути не меншою ніж 1,5 метри.
Рекомендується організувати харчування в номерах або ресторанах за системою замовлень.
В пляжній зоні необхідно розмістити шезлонги, роздягальні та ногомийки з дотриманням принципу соціального дистанціювання.
При цьому дитячі табори поки залишаються під забороною.
Вимоги для масових культурно-мистецьких заходів:
Допускається одночасне перебування відвідувачів із розрахунку не більше однієї людини на 5 кв. м загальної площі обгородженої території для заходів просто неба, або загальної площі приміщення установи культури.
Всі відвідувачі в приміщенні установи повинні бути в масках.
Має проводитися обов'язковий температурний скринінг і дезінфекція.
Потрібне збільшення пунктів вхідного контролю.
За можливості контроль вхідних квитків має проводитися безконтактним способом із використанням сканерів.
Необхідне дотримання дистанції 1,5 метри між відвідувачами на сидячих місцях, за столиками – не більше чотирьох осіб (без урахування дітей до 14 років).
При цьому фан-зони поки залишаються під забороною.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
адаптивний карантин в Україні діятиме до 22 червня. Далі все залежатиме від ситуації щодо захворюваності після всіх етапів його ослаблення.
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