Україна з 10 червня знову пом'якшить карантин: що дозволять

При цьому фан-зони ще відкриті не будуть

Дитячі табори поки залишаються під забороною

З 10 червня в Україні буде дозволена робота баз відпочинку і санаторіїв

З середи, 10 червня, Україна перейде на черговий етап пом'якшення карантинних обмежень у зв'язку з пандемією коронавірусу (COVID-19).

Згідно з постановами головного санітарного лікаря України, буде дозволено роботу баз відпочинку і санаторіїв, а також проведення масових культурно-мистецьких заходів.

В Україні дозволять культурні заходи і роботу баз відпочинку

Дозвіл буде діяти тільки в тих областях, які відповідають санітарно-епідеміологічним показникам щодо інфікування коронавірусом.

Вимоги для баз відпочинку і санаторіїв:

Усім працівникам має проводитися обов'язковий температурний скринінг, а в приміщеннях – дезінфекція.

При появі симптомів ГРВІ у відпочивальника, його потрібно ізолювати від інших.

Перебування у місцях спільного користування (поза номером) дозволяється лише у респіраторі або масці, щоб були прикриті ніс і рот.

Дистанція між відвідувачами має бути не меншою ніж 1,5 метри.

Рекомендується організувати харчування в номерах або ресторанах за системою замовлень.

В пляжній зоні необхідно розмістити шезлонги, роздягальні та ногомийки з дотриманням принципу соціального дистанціювання.

При цьому дитячі табори поки залишаються під забороною.

Вимоги для масових культурно-мистецьких заходів:

Допускається одночасне перебування відвідувачів із розрахунку не більше однієї людини на 5 кв. м загальної площі обгородженої території для заходів просто неба, або загальної площі приміщення установи культури.

Всі відвідувачі в приміщенні установи повинні бути в масках.

Має проводитися обов'язковий температурний скринінг і дезінфекція.

Потрібне збільшення пунктів вхідного контролю.

За можливості контроль вхідних квитків має проводитися безконтактним способом із використанням сканерів.

Необхідне дотримання дистанції 1,5 метри між відвідувачами на сидячих місцях, за столиками – не більше чотирьох осіб (без урахування дітей до 14 років).

При цьому фан-зони поки залишаються під забороною.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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