Україна яскраво відсвяткувала День прапора: фото з різних куточків країни
У неділю, 23 серпня, українці в різних містах країни і за її межами святкували День Державного прапора.
В Одесі Потьомкінські сходи в 12-й раз накрили величезним українським прапором. Активісти, ветерани АТО і ООС, гості міста та одесити пронесли 29-метрове (щороку незалежності прапор на акції стає на метр довшим) полотнище над одним з головних символів міста (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).
На Воронцовському маяку також розгорнули величезний прапор України. Вперше в історії державний символ розміром 18 метрів на 5 метрів вивісили на головному маяку Одеси. Акцію провели організатори щорічного "Вишиванковий фестивалю".
У Запоріжжі на площі Героїв перед ОДА представники патріотичних організацій розгорнули 25-метровий прапор. При цьому учасники заходу виконали гімн України. Загалом в акції взяли участь кількадесят людей. Більшість із них прийшли у вишиванках та з державними прапорами.
На острові Хортиця розгорнули 100-метровий прапор України. Там же державний прапор урочисто підняли на одному з найвищих флагштоків в Україні.
Активісти з Маріуполя у День Державного прапора відправили привітання жителям окупованого Донбасу. Вони взяли 50 кульок синього і жовтого кольору та відпустили їх через лінію розмежування в сторону непідконтрольних територій.
Організатори акції висловили сподівання, що кулі долетять до українців, які проживають за лінією розмежування, і вони відчують, що про них пам'ятають.
Також в усіх бойових військових частинах Об’єднаних сил в урочистій обстановці відбулась церемонія підняття державного прапору України. Військовослужбовці хвилиною мовчання вшанували своїх бойових побратимів – українських героїв, які йшли у бій під синьо-жовтим стягом і віддали своє життя, за Батьківщину, її свободу та незалежність.
Крім того, полярники станції "Академік Вернадський" привітали українців з Днем Державного прапора.
"Наш прапор – наш символ, наша гордість, те, що нас об’єднує і не тільки в Україні, але й поза її територією. Вже більше 24 років прапор України майорить і над станцією "Академік Вернадський" в Антарктиді. Цей прапор зігріває і нагадує про таку рідну Батьківщину. Бережімо наші символи!" – йдеться у привітанні.
Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Володимир Зеленський із відомими українцями привітав із Днем Державного прапора.