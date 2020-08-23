Україна яскраво відсвяткувала День прапора: фото з різних куточків країни

У неділю, 23 серпня, українці в різних містах країни і за її межами святкували День Державного прапора.

В Одесі Потьомкінські сходи в 12-й раз накрили величезним українським прапором. Активісти, ветерани АТО і ООС, гості міста та одесити пронесли 29-метрове (щороку незалежності прапор на акції стає на метр довшим) полотнище над одним з головних символів міста (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

Потьомкінські сходи в Одесі накрили величезним державним прапором dumskaya.net

Потьомкінські сходи в Одесі накрили величезним прапором України dumskaya.net

Потьомкінські сходи в Одесі накрили величезним державним прапором dumskaya.net

Потьомкінські сходи в Одесі накрили величезним прапором України dumskaya.net

Дюка в Одесі одягнули у вишиванку dumskaya.net

На Воронцовському маяку також розгорнули величезний прапор України. Вперше в історії державний символ розміром 18 метрів на 5 метрів вивісили на головному маяку Одеси. Акцію провели організатори щорічного "Вишиванковий фестивалю".

На Воронцовському маяку розгорнули величезний прапор України dumskaya.net

На Воронцовському маяку розгорнули величезний державний прапор dumskaya.net

На Воронцовському маяку розгорнули величезний прапор України dumskaya.net

На Воронцовському маяку розгорнули величезний державний прапор dumskaya.net

На Воронцовському маяку розгорнули величезний прапор України dumskaya.net

У Запоріжжі на площі Героїв перед ОДА представники патріотичних організацій розгорнули 25-метровий прапор. При цьому учасники заходу виконали гімн України. Загалом в акції взяли участь кількадесят людей. Більшість із них прийшли у вишиванках та з державними прапорами.

У центрі Запоріжжя розгорнули 25-метровий прапор України ukrinform.ua

У Запоріжжі розгорнули 25-метровий державний прапор ukrinform.ua

У центрі Запоріжжя розгорнули 25-метровий прапор України ukrinform.ua

У Запоріжжі розгорнули 25-метровий державний прапор ukrinform.ua

На острові Хортиця розгорнули 100-метровий прапор України. Там же державний прапор урочисто підняли на одному з найвищих флагштоків в Україні.

Вперше на острові Хортиця розгорнуто 100-метровий прапор України zoda.gov.ua

На Хортиці розгорнуто 100-метровий державний прапор zoda.gov.ua

Вперше на острові Хортиця розгорнуто 100-метровий прапор України zoda.gov.ua

На Хортиці розгорнуто 100-метровий державний прапор zoda.gov.ua

Вперше на острові Хортиця розгорнуто 100-метровий прапор України zoda.gov.ua

Активісти з Маріуполя у День Державного прапора відправили привітання жителям окупованого Донбасу. Вони взяли 50 кульок синього і жовтого кольору та відпустили їх через лінію розмежування в сторону непідконтрольних територій.

Організатори акції висловили сподівання, що кулі долетять до українців, які проживають за лінією розмежування, і вони відчують, що про них пам'ятають.

У небо над окупованим Донбасом випустили кульки кольорів українського прапора 0629.com.ua

Також в усіх бойових військових частинах Об’єднаних сил в урочистій обстановці відбулась церемонія підняття державного прапору України. Військовослужбовці хвилиною мовчання вшанували своїх бойових побратимів – українських героїв, які йшли у бій під синьо-жовтим стягом і віддали своє життя, за Батьківщину, її свободу та незалежність.

Церемонія підняття державного прапору в лавах ЗСУ Facebook ООС

Церемонія підняття державного прапору в лавах ЗСУ Facebook ООС

Церемонія підняття державного прапору в лавах ЗСУ Facebook ООС

Церемонія підняття державного прапору в лавах ЗСУ Facebook ООС

Церемонія підняття державного прапору в лавах ЗСУ Facebook ООС

Крім того, полярники станції "Академік Вернадський" привітали українців з Днем Державного прапора.

"Наш прапор – наш символ, наша гордість, те, що нас об’єднує і не тільки в Україні, але й поза її територією. Вже більше 24 років прапор України майорить і над станцією "Академік Вернадський" в Антарктиді. Цей прапор зігріває і нагадує про таку рідну Батьківщину. Бережімо наші символи!" – йдеться у привітанні.

На станції "Академік Вернадський" підняли прапор України 24 канал

На станції "Академік Вернадський" підняли прапор України 24 канал

На станції "Академік Вернадський" підняли прапор України 24 канал

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Володимир Зеленський із відомими українцями привітав із Днем Державного прапора.