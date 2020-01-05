Україна вже рік із Томосом: чого досягла ПЦУ за цей час

Православна церква України, Томос для якої підписали рівно рік тому – 5 січня 2019 року – пережила важкий період, який запам'ятався масовим приєднанням парафій та конфліктом між патріархами Філаретом і Епіфанієм.

OBOZREVATEL пропонує згадати перший рік існування помісної церкви України в деталях.

До ПЦУ за рік приєдналися 600 парафій МП

"До нас приєдналися з боку Московського патріархату близько 600 парафій. І я вірю, що в майбутньому також буде ще одна хвиля таких масових переходів. Але потрібен час. Ми хочемо, щоб і надалі це було мирно, спокійно і добровільно. Ми не маємо права створювати всередині країни релігійний фронт, нам не потрібні протистояння", – розповів у інтерв'ю "Радіо Свобода" предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній.

ПЦУ отримала Томос рік тому Прямий

ПЦУ посварила патріархів Епіфанія та Філарета

Почесний патріарх Православної церкви України Філарет на початку травня раптово вирішив відновити Київський патріархат.

У відповідь у ПЦУ визнали недійсними будь-які документи і розпорядження від імені УПЦ КП, видані після 30 січня 2019 року.

Пізніше Філарет зібрав "собор", на якому відкинув Томос про Єдину українську церкву і заявив про відновлення УПЦ КП. Він назвав Епіфанія "Іудою" і сказав, що той нібито "вкрав його місце" і спочатку планували все зробити інакше.

ПЦУ посварила патріархів Епіфанія та Філарета cerkvarium.org

У відповідь ПЦУ позбавила Філарета права керування Київською єпархією, а також контролю над місцевими храмами і монастирями.

Епіфаній розповів, що почесний Патріарх Філарет під час виборів Предстоятеля озвучив своє бажання очолити Православну церкву України, але потім відмовився.

Все закінчилося тим, що Синод ПЦУ дав главі ліквідованої УПЦ КП Філарету дозвіл на довічне проживання і "використання для своєї діяльності" комплексу будівель у Києві на Пушкінській. Патріарх після цього різко відповів митрополиту Епіфанію. Церковник із сарказмом подякував ПЦУ за те, що його не викинули на вулицю.

Чого досягла ПЦУ

Автокефалію Православної церкви України визнали найстаріші патріархати. Першим Синод Елладської церкви підтвердив канонічність отримання Томосу.

Також глава Елладської православної церкви архієпископ Ієронім II під час богослужіння в Афінах згадав ПЦУ в переліку помісних автокефальних православних церков (диптиху).

За ним визнав ПЦУ найстаріший після Вселенського Патріархату Александрійський патріарх.

Делегація ПЦУ також здійснила візит у Митрополію Лангади (Грецька Республіка), де місцева церква Південної Африки де-факто визнала автокефалію.

Серед автокефальних церков, які можуть найближчим часом визнати ПЦУ, експерти також називають Кіпрську, Румунську і Грузинську.

ПЦУ отримала Томос рік тому BBC

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Томос був підписаний Вселенським патріархом Варфоломієм вже після настання нового, 2019 року, 5 січня.

Через чотири дні свої підписи під документом поставили всі члени Синоду Вселенського Патріархату у Стамбулі.

30 січня 2019 року Православна церква України була офіційно зареєстрована в Україні як релігійна організація.

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