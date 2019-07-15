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"Україна вже під колесами!" Портников вказав на зв'язок топових ДТП із Росією

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ДТП за участю кортежу президента Володимира Зеленського та одного з новоявлених керівників віртуальної, але потенційно правлячої партії – не прості збіги.

Паралель між аваріями провів журналіст Віталій Портников у блозі "Україна вже під колесами" на Еспресо, порівнявши їх із російськими.

"Дорожньо-транспортні пригоди за участю російських кортежів, авто чиновників і діячів "Єдиної Росії" — це один із найпоширеніших сюжетів російських новин протягом останніх 20 років. Російські "слуги народу" (якщо ви забули, в Росії чиновників саме так і називають) їздять як хочуть, давлять, кого хочуть, а потім ще й відбуваються легким переляком. Тобто — Росія давно вже під колесами їхніх розкішних автомобілів", — написав він.

Кортеж Зеленського

Кортеж Зеленського

Але для того, щоб зрозуміти, як це сталося, за словами журналіста, потрібно повернутися на двадцять років назад і згадати, як з'явилася "Єдина Росія" — тоді ця партія називалася "Єдність".

"Оскільки практично ніхто з чиновників і губернаторів не вірив у перемогу нікому не відомого в країні ставленика сім'ї Єльцина Володимира Путіна, олігарх Борис Березовський затягував у цю партію в буквальному сенсі слова пройдисвітів, випадкових людей", — нагадав він.

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"Виникає просте питання — а чому вони тоді починають давити людей? Ну це просто. Пройдисвіти виявляються пасажирами стрімкого "соціального ліфта", а модель успіху перед очима у них одна – це аж ніяк не велосипед невдалого руйнівника України Голобородька, а розкішний автомобіль місцевого депутата чи прокурора. Якщо депутат або прокурор робив, що хотів, то нашому герою й поготів усе дозволено. Він — "слуга народу", йому ніхто нічого не зробить. І в народного обранця у буквальному сенсі слова вимикаються мізки — у тих, розуміється, у кого вони взагалі ще були. Такий ефект стрімкої зміни еліт у бідних дезорієнтованих країнах — "слуги народу" починають нещадно давити народ", — підкреслив Портников.

За його словами, росіян пробачає те, що у них у 1999-2000 роках взагалі не було альтернативи, конкуренція йшла між двома колонами чекістів і бандитів, які потім благополучно об'єдналися, зґвалтували Росію і напали на Україну.

"Українці свою долю під колесами вибирають самі. Але у них є інша перевага. Вони живуть не просто в бідній країні, вони живуть у країні, яка ще не дуже скоро стане багатою. Нафта, яка дала можливість Путіну, його друзям і російським олігархам побудувати авторитарний режим, у нас не з'явиться. А тому бажання замінити нинішніх пройдисвітів наступною порцією рятівників Вітчизни виникне в українців уже через декілька навіть не років, а місяців. Без грошей авторитаризм не побудуєш і людей на довго не придушиш. Ми дуже скоро виберемося з-під коліс чергового безглуздого автомобіля. Важливо тільки не потрапити потім під наступні колеса", — завершив журналіст.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Портников заявив, що факт приходу до влади Зеленського, який не має ніякого політичного досвіду, можна порівняти з відродженням більшовизму.

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Тема
Війна на дорогах
Особи
Віталій Портніков Володимир Зеленський
Місце
Україна
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