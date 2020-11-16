Україна ввела карантин вихідного дня за прикладом Ізраїлю: як подіяв там
Глава МОЗ заявив, що в країні можна розірвати ланцюг передачі коронавірусу
Але це вдасться тільки за умови, що українці повністю дотримуватимуться нових обмежень
За словами Степанова, ізраїльтяни цього досягли за невеликий проміжок часу
Глава Міністерства охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що карантин вихідного дня в Україні ввели за прикладом Ізраїлю.
Про це хворий на коронавірус міністр розповів у відозверненні на Facebook. Такі він пообіцяв записувати щодня, замість традиційного брифінгу міністерства.
За його словами, в Ізраїлі подібні обмеження для суботи й неділі встановлювали ще влітку, коли в країні різко зросла кількість нових інфікувань COVID-19.
І саме завдяки карантину на вихідних, переконує Степанов, ізраїльтянам вдалося спинити темпи поширення хвороби – кількість інфікувань зменшилася на 20%.
Він підкреслив, що, з огляду на економічну ситуацію, уряд не може ввести в країні приблизно на три тижні повний локдаун за прикладом Німеччини, Франції, Австрії, Польщі. На переконання міністра, це було б ефективніше – такий карантин розірвав би ланцю передачі коронавірусу.
"Я впевнений: якщо ми запровадимо його (карантин вихідного дня. – Ред.) нормально, коли дійсно в повному обсязі не працюватимуть заклади, які не мають цього робити (у суботу й неділю), то Україна отримає відповідний результат", – додав Степанов, коментуючи досвід Ізраїлю.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
в Україні 14 листопада почав діяти карантин вихідного дня. Згідно з рішенням уряду, він триватиме з 00:00 суботи до 00:00 понеділка в найближчі три тижні – до 30 листопада.
Однак не всі міста погодилися піти на посилення обмежень. Так, у Львові, Одесі, Дніпрі, Черкасах, Чернігові, Рівному, Мукачеві, Івано-Франківську та Слов'янську мери відмовилися виконувати постанову Кабінету міністрів.