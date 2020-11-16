Україна ввела карантин вихідного дня за прикладом Ізраїлю: як подіяв там

Глава Міністерства охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що карантин вихідного дня в Україні ввели за прикладом Ізраїлю.

Про це хворий на коронавірус міністр розповів у відозверненні на Facebook. Такі він пообіцяв записувати щодня, замість традиційного брифінгу міністерства.

За його словами, в Ізраїлі подібні обмеження для суботи й неділі встановлювали ще влітку, коли в країні різко зросла кількість нових інфікувань COVID-19.

І саме завдяки карантину на вихідних, переконує Степанов, ізраїльтянам вдалося спинити темпи поширення хвороби – кількість інфікувань зменшилася на 20%.

Він підкреслив, що, з огляду на економічну ситуацію, уряд не може ввести в країні приблизно на три тижні повний локдаун за прикладом Німеччини, Франції, Австрії, Польщі. На переконання міністра, це було б ефективніше – такий карантин розірвав би ланцю передачі коронавірусу.

"Я впевнений: якщо ми запровадимо його (карантин вихідного дня. – Ред.) нормально, коли дійсно в повному обсязі не працюватимуть заклади, які не мають цього робити (у суботу й неділю), то Україна отримає відповідний результат", – додав Степанов, коментуючи досвід Ізраїлю.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

в Україні 14 листопада почав діяти карантин вихідного дня. Згідно з рішенням уряду, він триватиме з 00:00 суботи до 00:00 понеділка в найближчі три тижні – до 30 листопада.