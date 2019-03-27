|Суспільство
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
1 кг кави в зернах Взяти участь
Приз
Реєстрація
ГоловнаБлоги

/Суспільство

Україна втратила п'ять воїнів на Донбасі: опубліковані фото убитих героїв

1.5тЧитати матеріал російською

У зоні проведення Операції Об'єднаних сил на Донбасі з 18 по 22 березня в боях за Україну загинули п'ятеро воїнів.

Імена українських захисників були опубліковані благодійним фондом "Повернись живим" у Facebook.

Новини
"Л/ДНР" влаштували криваву сутичку зі ЗСУ на Донбасі: є втрати

Євген Керечанин, 20 років, боєць 54-й ОМБр, Сумська область

Він загинув 18 березня поблизу населеного пункту Хутір Вільний на Луганщині. Під час бою в Євгена влучила ворожа куля. В армію він прийшов у 2016 році. Вдома на Євгена чекали батьки.

Євген Керечанин

Євген Керечанин

facebook.com/backandalive

Сергій Валах (Борода), 34 роки, старший солдат 93-ї ОМБр, Дніпро

Загинув 20 березня. Екіпаж його бойової машини виїхав на допомогу побратимам, щоб придушити ворожий вогонь. По дорозі машина наїхала на міну і головний удар припав на Волоха. Вдома на нього чекали батьки, сестра, 15-річний син і вагітна дівчина.

Сергій Валах

Сергій Валах

facebook.com/backandalive

Максим Сирін (Шалений), 36 років, солдат 93-ї ОМБр, Станиця Луганська

Він загинув 21 березня під час бою з окупантами від кулі ворожого снайпера. Сирін вогнем притиснув ворожу ДРГ до землі і змусив відступити. Воїна посмертно представили до нагороди за мужність. У нього залишилися батьки, дружина і двоє дітей.

Максим Сирін

Максим Сирін

facebook.com/backandalive

Володимир Маркевич, 48 років, старший бойової медик 24-й ОМБр, Львівська область

Загинув 22 березня в Мар'їнському районі Донецької області. Життя медика обірвала ворожа куля, яка пробила стінки укриття. Вдома у нього залишився 22-річний син.

Володимир Маркевич

Володимир Маркевич

facebook.com/backandalive

Артур Бурлака, 19 років, солдат 108-го ОГШБ 10-ї бригади, Івано-Франківськ

Він загинув 22 березня в бою на 29-му блокпосту в Луганській області. В Артура влучила куля ворожого снайпера в той час, як хлопець стріляв із кулемета. У Артура вдома залишилися батьки.

Артур Бурлака

Артур Бурлака

facebook.com/backandalive

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що війна Російської Федерації проти України за п'ять років забрала життя 13 тис. українців, в тому числі 3 тис. військовослужбовців.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Читайте всі новини по темі "Операція Об'єднаних сил на Донбасі" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Операція Об'єднаних сил на ДонбасіВійна на Донбасі
Місце
Україна
Тег
Новини Донбасу
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
14
9
Смішно
0
Цікаво
29
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки