Україна втратила п'ять воїнів на Донбасі: опубліковані фото убитих героїв

У зоні проведення Операції Об'єднаних сил на Донбасі з 18 по 22 березня в боях за Україну загинули п'ятеро воїнів.

Імена українських захисників були опубліковані благодійним фондом "Повернись живим" у Facebook.

Євген Керечанин, 20 років, боєць 54-й ОМБр, Сумська область

Він загинув 18 березня поблизу населеного пункту Хутір Вільний на Луганщині. Під час бою в Євгена влучила ворожа куля. В армію він прийшов у 2016 році. Вдома на Євгена чекали батьки.

Євген Керечанин facebook.com/backandalive

Сергій Валах (Борода), 34 роки, старший солдат 93-ї ОМБр, Дніпро

Загинув 20 березня. Екіпаж його бойової машини виїхав на допомогу побратимам, щоб придушити ворожий вогонь. По дорозі машина наїхала на міну і головний удар припав на Волоха. Вдома на нього чекали батьки, сестра, 15-річний син і вагітна дівчина.

Сергій Валах facebook.com/backandalive

Максим Сирін (Шалений), 36 років, солдат 93-ї ОМБр, Станиця Луганська

Він загинув 21 березня під час бою з окупантами від кулі ворожого снайпера. Сирін вогнем притиснув ворожу ДРГ до землі і змусив відступити. Воїна посмертно представили до нагороди за мужність. У нього залишилися батьки, дружина і двоє дітей.

Максим Сирін facebook.com/backandalive

Володимир Маркевич, 48 років, старший бойової медик 24-й ОМБр, Львівська область

Загинув 22 березня в Мар'їнському районі Донецької області. Життя медика обірвала ворожа куля, яка пробила стінки укриття. Вдома у нього залишився 22-річний син.

Володимир Маркевич facebook.com/backandalive

Артур Бурлака, 19 років, солдат 108-го ОГШБ 10-ї бригади, Івано-Франківськ

Він загинув 22 березня в бою на 29-му блокпосту в Луганській області. В Артура влучила куля ворожого снайпера в той час, як хлопець стріляв із кулемета. У Артура вдома залишилися батьки.

Артур Бурлака facebook.com/backandalive

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що війна Російської Федерації проти України за п'ять років забрала життя 13 тис. українців, в тому числі 3 тис. військовослужбовців.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram