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"Україна втратила гідну доньку": у Харкові померла відома волонтерка

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Відома волонтерка з Харкова Тетяна Черкашина, яка страждала на онкологічне захворювання, померла в п'ятницю, 5 липня.

Трагічну новину повідомили в мережі друзі і знайомі жінки, поділившись пам'ятними знімками з нею і написавши слова співчуття і подяки.

Черкашина 4 роки боролася з раком, продовжуючи працювати. Вона проходила лікування в медичних установах Києва і Львова, а останні дні провела вдома.

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"Україна втратила гідну доньку": у Харкові померла відома волонтерка

Соцмережі

"Україна втратила гідну доньку": у Харкові померла відома волонтерка

Соцмережі

Тетяна Черкашина з 2015 року виконувала обов'язки інформаційника, а потім – керівника інформаційної служби 8-го батальйону Української добровольчої армії "Аратта".

"Україна втратила гідну доньку": у Харкові померла відома волонтерка

Соцмережі

"Україна втратила гідну доньку": у Харкові померла відома волонтерка

Соцмережі

"Україна втратила гідну доньку": у Харкові померла відома волонтерка

Цензор.НЕТ

"Україна втратила гідну доньку": у Харкові померла відома волонтерка

Цензор.НЕТ

"Україна втратила гідну доньку": у Харкові померла відома волонтерка

Цензор.НЕТ

"Україна втратила гідну доньку": у Харкові померла відома волонтерка

Цензор.НЕТ

"Україна втратила гідну доньку": у Харкові померла відома волонтерка

Цензор.НЕТ

"Україна втратила гідну доньку": у Харкові померла відома волонтерка

Цензор.НЕТ

"Україна втратила гідну доньку": у Харкові померла відома волонтерка

Цензор.НЕТ

"Україна втратила гідну доньку": у Харкові померла відома волонтерка

Соцмережі

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Запоріжжі 24 березня внаслідок онкологічної хвороби померла волонтерка Анна Панова.

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Україна
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Tapasenko 0leg
Tapasenko 0leg
По харе видно- алкоголичка была!Видно алкогольное отравление диагностировали как рак!
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Tomas Fan
Tomas Fan
Царство небесное и земля пухом. На таких как эта женщина и держится наша армия. А всем недоброжелателям, выдавливающим желчь из пук*анов, а желаю ежедневного "лошарика".
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Парубий Пидор
Парубий Пидор
Tomas Fan, взял и oбocpaл свою армию. Если она на таких держится, то понятно почему её трактористы с шахтёрами по всей Oкраине гоняли, как кроликов.
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Loskutov Виталий
Loskutov Виталий
Как ей удавалось страдать на онкологическое заболевание? Можно забить х... на что-то, и еще жить НА Украине.
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