"Україна втратила гідну доньку": у Харкові померла відома волонтерка

Відома волонтерка з Харкова Тетяна Черкашина, яка страждала на онкологічне захворювання, померла в п'ятницю, 5 липня.

Трагічну новину повідомили в мережі друзі і знайомі жінки, поділившись пам'ятними знімками з нею і написавши слова співчуття і подяки.

Черкашина 4 роки боролася з раком, продовжуючи працювати. Вона проходила лікування в медичних установах Києва і Львова, а останні дні провела вдома.

Соцмережі

Соцмережі

Тетяна Черкашина з 2015 року виконувала обов'язки інформаційника, а потім – керівника інформаційної служби 8-го батальйону Української добровольчої армії "Аратта".

Соцмережі

Соцмережі

Цензор.НЕТ

Цензор.НЕТ

Цензор.НЕТ

Цензор.НЕТ

Цензор.НЕТ

Цензор.НЕТ

Цензор.НЕТ

Соцмережі

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Запоріжжі 24 березня внаслідок онкологічної хвороби померла волонтерка Анна Панова.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!