Україна програла війну на окупованому Росією Донбасі, цей регіон для неї поки що втрачено.

Про це в інтерв'ю OBOZREVATEL сказав колишній полонений блогер і журналіст Станіслав Асєєв. На його думку, чим швидше в Україні почнуть національний дискурс в цьому напрямку, тим буде краще для всієї країни (повний текст інтерв'ю читайте тут).

"Зеленський наполягає на тому, що вибори на Донбасі мають пройти після передачі кордону. Але Росія нам її не передасть, відповідно, ми не зможемо провести чесні вибори або прийняти інші політичні рішення. Інакше це буде втрата контролю з боку Росії і її програш в цій війні. А поки що війну програємо ми, бо не можемо повернути контроль над окупованою територією. І чим швидше ми почнемо національний дискурс в цьому напрямку, тим буде краще для всієї країни", – запевнив Асєєв.

Війна на Донбасі

При це блогер уточнив, що говорячи про програш війни, він має на увазі саме війну на Донбасі, а не в Україн в цілому.

"Щоб мене правильно зрозуміли, я кажу, що ми програли війну на Донбасі, тому що не можемо повернути ці території, людей і відновити владу. Як тільки нам передадуть кордон, все зміниться в протилежний бік по відношенню до Росії. Поки цього не станеться, як наслідок, не може бути ніяких виборів і політичних рішень на користь протилежної сторони", – уточнив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на думку однокурсника Володимира Путіна Юрія Швеця, російські збройні сили не здатні почати не те, що повномасштабну Третю світову війну, вони не зможуть впоратися навіть з великим локальним конфліктом.

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