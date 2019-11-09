Україна вперше випробувала військові кораблі від США: опубліковано фото

У суботу, 9 листопада, у відкритому морі вперше випробовуються катери українських ВМС типу "Айленд", передані нашій країні Сполученими Штатами Америки.

Як передає "Думська", військові моряки мають намір перевірити роботу всіх механізмів і систем нових одиниць флоту.

Повідомляється, що о 12:50 з Практичної гавані одеського порту вийшов патрульний катер Р191 "Старобільськ". На борту перебуває український екіпаж, американські фахівці і командувач ВМСУ адмірал Ігор Воронченко.

Катери українських ВМС типу "Айленд" випробовуються у відкритому морі Думська

Відзначається, що катер розігнався до 28 вузлів – це більше, ніж здатні "Гюрза".

Також ближче до вечора з гавані вийшов "Слов'янськ". Іде на 27 вузлах.

Катери українських ВМС типу "Айленд" випробовуються у відкритому морі Думська

Катери українських ВМС типу "Айленд" випробовуються у відкритому морі Думська

Катери українських ВМС типу "Айленд" випробовуються у відкритому морі Думська

Як повідомляв OBOZREVATEL, 20 жовтня американський корабель Ocean Freedom увійшов у Чорне море. Він доставив патрульні катери-військову допомогу США для України.

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