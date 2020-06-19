Україна вперше відзначає День фермера: як незвично привітати

У п'ятницю, 19 червня, Україна вперше відзначає День фермера. Свято напередодні ввів президент Володимир Зеленський, підписавши відповідний указ.

Тепер щороку в цей день фермери будуть відзначати професійне свято. Його ввели з метою сприяння розвитку фермерського руху в країні. Вірші, привітання в прозі і листівки до свята опублікували на сайті joy-pup.com (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

Дата 19 червня була обрана для Дня фермера в зв'язку з прийняттям в цей день в 2003 році закону України "Про фермерське господарство".

Привітання з Днем фермера

День фермера: вірші

Бажаю тобі в цей День фермера,

Щоб ферма твоя тільки процвітала!

Нехай тобі супроводжує везіння,

Щоб серце дуже радісно стукало!

Здоров’я, сил, терпіння бажаю,

Збуваються нехай всі твої мрії!

Нехай не буде в житті щастя краю,

Гармонії, достатку, злагоди, надії!

Привітання з Днем фермера

Нехай буде життя твоє прекрасне,

І ферма тільки процвітає!

Нехай то сонце світить ясно,

То урожай дощ поливає!

Бути фермером — твоє покликання,

Дуже успішним будь завжди!

Нехай заповітні бажання

Здійсняться без праці!

Привітання з Днем фермера

Тебе я з Днем фермера,

Фермер, вітаю,

Господарем тобі

Бути на землі бажаю.

Радує нехай нива

Щедрим урожаєм,

Річки нехай молочні

Берегів не знають.

Господарство хай твоє

Зростає і розвивається,

І твоя продукція

На весь світ прославиться.

Привітання з Днем фермера

День фермера: привітання в прозі

З Днем фермера! Нехай твоя діяльність приносить тобі успіх та багатство. Бажаю тобі гарного врожаю, а також багато можливостей. Нехай твоє господарство стає лише кращим та багатшим.

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Дорогий фермере, вітаю з професійним святом! Я бажаю тобі щедрих врожаїв та надоїв. Нехай твоє господарство буде прибутковим, а ти легко виходитимеш з проблем. Гарного господарювання!

Привітання з Днем фермера

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Україні затвердили нове свято – День фермера, яке буде щорічно відзначатися 19 червня.