Україна вперше відзначає День фермера: як незвично привітати
У п'ятницю, 19 червня, Україна вперше відзначає День фермера. Свято напередодні ввів президент Володимир Зеленський, підписавши відповідний указ.
Тепер щороку в цей день фермери будуть відзначати професійне свято. Його ввели з метою сприяння розвитку фермерського руху в країні. Вірші, привітання в прозі і листівки до свята опублікували на сайті joy-pup.com (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).
Дата 19 червня була обрана для Дня фермера в зв'язку з прийняттям в цей день в 2003 році закону України "Про фермерське господарство".
День фермера: вірші
Бажаю тобі в цей День фермера,
Щоб ферма твоя тільки процвітала!
Нехай тобі супроводжує везіння,
Щоб серце дуже радісно стукало!
Здоров’я, сил, терпіння бажаю,
Збуваються нехай всі твої мрії!
Нехай не буде в житті щастя краю,
Гармонії, достатку, злагоди, надії!
Нехай буде життя твоє прекрасне,
І ферма тільки процвітає!
Нехай то сонце світить ясно,
То урожай дощ поливає!
Бути фермером — твоє покликання,
Дуже успішним будь завжди!
Нехай заповітні бажання
Здійсняться без праці!
Тебе я з Днем фермера,
Фермер, вітаю,
Господарем тобі
Бути на землі бажаю.
Радує нехай нива
Щедрим урожаєм,
Річки нехай молочні
Берегів не знають.
Господарство хай твоє
Зростає і розвивається,
І твоя продукція
На весь світ прославиться.
День фермера: привітання в прозі
З Днем фермера! Нехай твоя діяльність приносить тобі успіх та багатство. Бажаю тобі гарного врожаю, а також багато можливостей. Нехай твоє господарство стає лише кращим та багатшим.
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Дорогий фермере, вітаю з професійним святом! Я бажаю тобі щедрих врожаїв та надоїв. Нехай твоє господарство буде прибутковим, а ти легко виходитимеш з проблем. Гарного господарювання!
Раніше OBOZREVATEL писав, що в Україні затвердили нове свято – День фермера, яке буде щорічно відзначатися 19 червня.