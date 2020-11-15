Україна вкотре увійшла до топ-10 світового рейтингу щодо хворих на COVID-19

Україна знову потрапила до десятки країн світу за кількістю підтверджених випадків коронавірусу, які було діагностовано впродовж доби 13 листопада.

Про це свідчать дані сайту Worldometers за минулу добу. Зауважимо, що на такому ж місці в світовій статистиці щодо COVID-19 наша країна опинялася й у п’ятницю, 6 листопада.

Як відомо, напередодні Міністерство охорони здоров'я повідомило про новий антирекорд зі щоденного приросту хворих на коронавірусну інфекцію українців – було діагностовано 12 524 випадки.

Попереду нашої країни опинилися Німеччина (більш ніж 16 тис. нових заражених), Росія (22,7 тис.), Польща (більш як 25,5 тис.), Великобританія (понад 26,8 тис.), Бразилія (більш ніж 29,4 тис.), Франція (понад 32 тис.), Італія (більш як 37,2 тис..), Індія (більш ніж 41,6 тис.) і США (понад 157,2 тис.).

Україна потрапила до топ-10 світового рейтингу щодо хворих на COVID-19 Worldometers

За кількістю нових смертей від COVID-19 цього дня Україна опинилась на 13 сходинці. Зокрема, 13 листопада від наслідків коронавірусної хвороби помер 191 пацієнт. Водночас 4962 українців тоді змогли побороти недугу.

Крім цього, серед зазначених 10 держав найменше тестів загалом було зроблено саме в Україні.

Підкреслимо, що нині на коронавірус хворіють понад 15 млн жителів планети, вилікувалися більш ніж 39,9млн, померли вже понад 1,3 млн осіб.

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