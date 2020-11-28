Україна вижила, бо правду не стерти, – Порошенко про відповідальність Росії за Голодомор

Знання історії, пам’ять про минулі трагедії та випробування, які випали на долю українського народу, є запорукою існування України як держави. Дуже важливо пам’ятати про Голодомор 1932-33 років, відповідальність за який повністю лежить на Російській Федерації, яка оголосила себе правонаступницею СРСР.

Про це, вшановуючи пам’ять мільйонів закатованих голодом українців, написав на своїй сторінці у Фейсбук п’ятий президент України, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко.

"Сьогодні ми молимося за душі мільйонів ненароджених і знищених. Згадуємо синів і дочок найродючіших українських земель, що були жорстоко вбиті голодом, організованим людожерським комуністичним режимом", – заявив Порошенко.

Політик нагадав: Голодомор 1932-33 років є страшним злочином, який не має строків давності.

"Попри намагання Кремля знищити наш волелюбний народ, Україна вижила та зберегла власну пам’ять. Бо правду не стерти, не знищити. Ми добре знаємо, що історична відповідальність за Голодомор 1932-33 років лежить на Російській Федерації як правонаступниці СРСР, і той злочин не має терміну давності", – підкреслив Порошенко.

На думку п’ятого президента, нинішня російсько-українська війна зумовлена тим же бажанням російських правителів стерти Україну з карти світу, що майже сторіччя тому спонукало їх морити українців голодом.

"Росія знову, як і сто років тому, розгорнула агресію проти України, щоб повернути її в імперію. У Кремлі знову ненавидять і бояться вільної європейської України. Але вони вже не зможуть повернути колесо історії у зворотному напрямку. Ми пам‘ятаємо! Ми сильні! Вічна пам'ять жертвам Голодомору! Вічна пам'ять усім, хто віддав життя за свободу і незалежність України!"– завершив Порошенко.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що 28 листопада Україна відзначає День пам'яті жертв голодоморів. Запроваджений цей день пам’яті указом президента України Леоніда Кучми з 1998 року і відзначається в останню суботу листопада.

Цьогоріч дню, коли Україна збиралася вшановувати пам’ять мільйонів закатованих співвітчизників, передував акт вандалізму: у Запоріжжі напередодні Дня пам'яті жертв Голодомору осквернили меморіал загиблим дітям.