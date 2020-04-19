Україна вирішила закупити ліки від коронавірусу, які отримали успіх в США

Юрій Сергієнко Суспільство 14:53, 19.04.2020 Оновлено: 14:56, 19.04.2020

Міністерство охорони здоров'я України шукає можливості, в тому числі за допомогою дипломатичних каналів, для закупівлі в США препарату "Ремдесивір", який застосовують для лікування коронавірусу COVID-19.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Лікарський препарат включений в протокол лікування в нашій країні, заявив 19 квітня на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"Ремдесивір - це лікарський засіб було включено в наш протокол лікування, який ми затвердили відразу після мого приходу на посаду. Це противірусний лікарський засіб, який виробляє одна з американських компаній", – зазначив він.

Степанов додав, що препарат раніше використовували для лікування Еболи, але результати були не дуже хорошими.

Міністр уточнив, що за протоколом "Ремдесивір" має використовуватися у важких і критичних випадках.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в США "Ремдесивір" показав ефективність в боротьбі з коронавірусною інфекцією.

Коментувати
Суспільство

Дивіться також

"Відкриття" передвеликоднє: крафіни і кулічі проти ПАСКИ

"У мене брат біля президента!" Скандал довкола Дениса Єрмака отримав новий виток

Натовпами до церков: українці масово порушили карантин

Усик і Ломаченко привітали Україну відео з російськими акторами і священиками

"Мова йде про виживання!" Кравчук відверто висловився про Зеленського і кризу