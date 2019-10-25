Україна вирішила визнати два документи ОРДЛО: з'явилися нові подробиці

Україна визнає видані в окупованих районах Донецької і Луганської областей документи, що підтверджують факти народження та смерті.

Як буде реалізоване це рішення, в ефірі ObozTV розповів екс-заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Юсуф Куркчі. За його словами, даний крок покликаний "зміцнювати зв'язки держави з громадянами, які перебувають або проживають на тимчасово окупованій території".

"Цей механізм дає можливість нашим громадянам, по-перше, зареєструвати факт народження, а в разі смерті – зафіксувати факт смерті, яка трапилася на окупованій території. Комісія буде створюватися відповідно до наказу Міністерства охорони здоров'я та Міністерства тимчасово окупованих територій. Ця комісія буде розглядати довідки медичних установ та інших органів, і давати висновок", – пояснив ексчиновник.

"На підставі цього висновку органи реєстрації будуть давати відповідний документ, який вже є документом громадянина України. Це направлено на те, щоб зміцнювати зв'язки між громадянами і державою", – додав він.

За словами Куркчі, раніше існувала процедура, згідно з якою люди з довідками, виданими в ОРДЛО, повинні були звертатися до суду і тільки після рішення суду – до органів реєстрації.

"Створення комісій якраз спрямоване на те, щоб прискорити цей період. Щоб спростити цей механізм і зробити його адміністративним, а не судовим", – повідомив колишній заступник міністра.

На питання, чи зможуть скористатися новими можливостями терористи "Л/ДНР", Куркчі відповів: "До складу комісій, які будуть створюватися, увійдуть також представники правоохоронних органів. Ця комісія повинна розглядати документи, які будуть надаватися, і вже тоді давати висновок. Якщо людина звинувачується в Україні в будь-яких правопорушеннях, до цієї людини не застосовуватиметься цей механізм".

thekievtimes.ua

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