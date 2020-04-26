Україна вирішила відновити евакуацію громадян через COVID-19: озвучено ключову умову

Міністерство інфраструктури анонсувало відновлення ряду спеціальних рейсів в Україну з різних країн світу.

Українці, які перебувають зараз за кордоном і хочуть повернутися додому в період епідемії COVID-19 і карантину, отримають таку можливість, повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій.

Він підкреслив, що обов'язковою умовою для українців буде 14-денна обсервація в спеціалізованих установах або вдома на самоізоляції. Контроль за останньою буде здійснюватися за допомогою програми "Дій вдома" на платформі "Дія".

Міста, з яких плануються рейси: Маямі, Гельсінкі, Неаполь, Стокгольм, Єреван, Париж, Ніцца, Софія, Ларнака, Тель-Авів, Амстердам, Дюссельдорф, Цюрих, Лісабон, Женева, Дубай, Франкфурт, Прага, Мілан, Торонто, Осло, Аліканте, Ер-Ріяд, Бангкок, Пхукет, Балі.

сайт Кабміну

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кабінет міністрів України продовжив дію карантинних заходів через епідемію коронавірусу в країні до 11 травня.

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