Україна випробувала ракетний комплекс "Нептун": з'явилося видовищне відео

Юрій Сергієнко Суспільство 18:40, 29.04.2020 Оновлено: 18:59, 29.04.2020

В Одеській області пройшли випробування протикорабельного ракетного комплексу "Нептун".

Вони проводилися на полігоні Алібей, повідомляється на сторінці Генштабу ЗСУ у Facebook (щоб подивитися відео, проскрольте новину до кінця).

Зазначається, що одна крилата ракета комплексу здатна потопити корабель із тоннажем до п'яти тисяч.

Бойове застосування "Нептуна" забезпечується в простих і складних метеорологічних умовах у будь-який час доби і при повній автономності наведення після пуску, а також в умовах вогневої і радіоелектронної протидії противника.

У планах мати на озброєнні для крилатих ракет три види платформ: мобільні берегові комплекси, які проходять тестування; ракетні катери і корвети; авіаційні комплекси.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на одному з навчальних полігонів Одеської області відбувся другий етап попередніх випробувань вітчизняних реактивних снарядів "Тайфун-1" на максимальну дальність.

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