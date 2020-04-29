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29 квітня • оновлено в 19:25
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Україна випробувала ракетний комплекс "Нептун": з'явилося видовищне відео

2.1т
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В Одеській області пройшли випробування протикорабельного ракетного комплексу "Нептун".

Вони проводилися на полігоні Алібей, повідомляється на сторінці Генштабу ЗСУ у Facebook (щоб подивитися відео, проскрольте новину до кінця).

Здатний потопити п'ятитонний корабель: Україна випробувала ракетний комплекс

Зазначається, що одна крилата ракета комплексу здатна потопити корабель із тоннажем до п'яти тисяч.

Бойове застосування "Нептуна" забезпечується в простих і складних метеорологічних умовах у будь-який час доби і при повній автономності наведення після пуску, а також в умовах вогневої і радіоелектронної протидії противника.

У планах мати на озброєнні для крилатих ракет три види платформ: мобільні берегові комплекси, які проходять тестування; ракетні катери і корвети; авіаційні комплекси.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на одному з навчальних полігонів Одеської області відбувся другий етап попередніх випробувань вітчизняних реактивних снарядів "Тайфун-1" на максимальну дальність.

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Автор
Юрій Сергієнко
Тема
Озброєння
Місце
Україна
Теги
Генеральний штаб ЗСУ Збройні сили України
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Комментарии на сайте не модерированы
Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
"Нептун" - кaцапу в сpaку как гарпун!
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3
1
Wick John
Wick John
Кацaп Кацaпыч, пи.дар ты со своей сраки вытащи гарпун побратима
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2
1
Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Отлично!
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Суспільство

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