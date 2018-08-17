Україна вимирає: оприлюднено страшну статистику

У період із січня по червень 2018 року чисельність населення України зменшилася на 122,5 тис. осіб.

Про це свідчать дані, опубліковані Державною службою статистики України. За інформацією Держстату, всього в Україні станом на 1 липня 2018 року проживало 42 млн 263,9 тис. осіб.

У відомстві відзначають значне перевищення смертності над народжуваністю: на 100 померлих - тільки 55 народжених.

Зокрема, за цей період в Україні народилися 164,2 тис. осіб, тоді як смертність склала 298 тис. осіб.

При цьому, населення України в січні-червні поточного року за рахунок мігрантів поповнилося на 11,2 тис. осіб.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Україна стала лідером у Європі за смертністю на дорогах.