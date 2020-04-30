Україна вийшла на плато щодо коронавірусу, але буде не так, як у ЄС – Ляшко

Кількість виявлення нових випадків зараження коронавірусом в Україні поступово сповільнюється, проте це не говорить про стійку тенденцію до зниження захворюваності загалом.

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Країна перебуває на плато, оскільки серйозного пікового стрибка хвороби у нас ще не було. Про це в інтерв'ю OBOZREVATEL розповів головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

"Через карантин спалах розвивається потихеньку, ми розтягуємо його в часі, а значить, наше плато може бути значно довшим, ніж у країнах ЄС", – зазначив він.

Ляшко уточнив, що в багатьох країнах Європи вже були і скачок, і плато, тому тенденція захворюваності на коронавірус пішла на зниження.

"У нас цей процес може бути розтягнутий, але ми потихеньку будемо відпускати карантинні заходи, щоб запрацювала економіка", – пояснив головний санлікар країни.

Він підкреслив, що за прогнозами в Україні повинно було бути 180 тисяч хворих, водночас поки у країні таких близько 10 тисяч. Стрімкого поширення не відбулося.

"Ми перейшли на тихе плато, фіксуємо нові випадки, які з урахуванням тих, хто одужав і помер, щодня не перевищують рамку зростання 10%. Рухаємося за оптимістичним прогнозом розвитку епідемії в Україні, за якого зростання кількості хворих не перевищує 30% щодня. За такого сценарію наша система охорони здоров'я впорається з навантаженням", – запевнив Ляшко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за словами прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, після першого етапу послаблення карантину в Україні наступні кроки будуть запроваджуватися тільки після оцінки епідеміологічної обстановки в країні.