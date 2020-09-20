Україна вийшла на друге місце за смертністю від COVID-19 в Європі

Карина Бондаренко Суспільство 08:17, 20.09.2020 Оновлено: 08:36, 20.09.2020

Україна за минулу добу, 19 серпня, вийшла на друге місце в Європі по добовій смертності від коронавірусної інфекції.

У країні було зареєстровано 48 нових летальних випадків. Про це свідчать дані онлайн-лічильника Worldometers.

Першою в рейтингу опинилася Росія з 144 померлими. Слідом за Україною на третє місце вийшла Румунія – там померли 42 пацієнти. Топ-5 рейтингу закрили Великобританія і Франція з 27 і 26 летальними випадками відповідно.

Рейтинг країн Європи по захворюваності коронавірусом.
worldometers

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, у Великій Британії виявили рекордну за чотири місяці кількість нових випадків коронавірусу – 4 422 за добу.

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