Україна вийшла на 12 місце в світі за кількістю хворих і померлих від COVID-19

Станом на 13 жовтня в Україні було зафіксовано додаток 5 133 заражених коронавірусом і 107 летальних нових випадків. Таким чином країна опинилася на 12-му місці світового рейтингу за добовим приростом інфікованих та померлих.

Якщо говорити про статистику по COVID-19 серед країн Європи, то Україна потрапила на восьме місце. Про це свідчать дані онлайн-лічильника Worldometers.

Список очолила Великобританія з 17 234 новими хворими. На другому і третьому місцях опинилися Росія і Франція з 13 868 і 12 993 зараженими відповідно. Перед Україною в рейтингу – Італія, там захворіли ще 5 901 особи.

Коронавірус в Європі. Worldometers

Коронавірус в світі. Worldometers

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, Кабінет міністрів ухвалив рішення продовжити карантин в Україні до 31 грудня, а установам передвищої і вищої освіти рекомендовано перейти на дистанційну форму навчання з 15 жовтня по 15 листопада.