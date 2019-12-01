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1 грудня • оновлено в 22:17
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Україна відзначає річницю референдуму за Незалежність: як голосували Донбас і Крим

10.4т
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Україна 1 грудня відзначає річницю проведення референдуму за незалежність, який відбувся в 1991 році і підтвердив Акт проголошення незалежності України, прийнятий Верховною Радою.

В той день 90,92% виборців дали ствердну відповідь на питання: "Чи підтверджуєте Ви Акт проголошення незалежності України?", повідомляє OBOZREVATEL. Відзначимо, що референдум пройшов в один день з першими виборами Президента України, яким став Леонід Кравчук.

Демонстрація під час референдуму

Демонстрація під час референдуму

twitter.com/colorlessvnrise

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Продаж землі іноземцям: Зеленський пообіцяв українцям референдум

У Криму за незалежність проголосували 54,19% громадян, в Севастополі - 57,07%, у Донецькій, Луганській, Одеській і Харківській областях жити у власній державі хотіли б більше 80% громадян.

В Івано-Франківській, Львівській, Тернопільській, Волинській, Рівненській, Житомирській, Київській, Хмельницькій, Черкаській, Вінницькій областях "за" проголосували більше 95% громадян.

Річниця референдуму за Незалежність: як голосували Донбас і Крим

twitter.com/colorlessvnrise

Для проведення референдуму по всій Україні було створено 34 тис. ділянок, а в списки громадян, які мали право голосувати, було внесено 37,8 млн чоловік. У голосуванні за підсумком взяли участь 31,8 млн чоловік, що склало 84,1% населення країни.

Річниця референдуму за Незалежність: як голосували Донбас і Крим

twitter.com/colorlessvnrise

Протягом грудня Україну визнали як незалежну державу понад 40 держав світу. Вже на наступний день, 2 грудня 1991, незалежність України визнали Польща та Канада, 4 грудня, коли ЦВК підбила підсумки референдуму, – Литва і Латвія. А 5 грудня – Російська Федерація та інші країни.

Річниця референдуму за Незалежність: як голосували Донбас і Крим

twitter.com/colorlessvnrise

Одночасно з постановою про проведення референдуму Верховна Рада прийняла звернення до співвітчизників: "Будемо єдині в прагненнях наших, в розбудові незалежної державності України! Наша земля пережила багато несправедливостей і страждань, неволі, біди засівали її – тому 1 грудня сама історія дає нам шанс, можливо , останній, стати справжніми громадянами, творцями своєї держави, будівельниками "власного будинку", де панують "своя правда, и сила, і воля", – говорилося в зверненні.

Річниця референдуму за Незалежність: як голосували Донбас і Крим

twitter.com/colorlessvnrise

Раніше OBOZREVATEL розповідав, що референдум про продаж землі в Україні іноземцям відбудеться не раніше 2022-2023 року.

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Автор
Алекс Шухарт
Тема
День Незалежності
Особа
Леонід Кравчук
Місце
Україна
Тег
референдум
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Бобровский Виталий
Бобровский Виталий
А кто тогда мог оспаривать результаты этого мероприятия? Кравчук, Ельцин и Шушкевич подписали сепаратистский договор, а США и Европа выразили поддержку. Там и в результаты небыло кому заглубиться, а не то что их оспаривать.
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Куни Чан
Куни Чан
Ну кароче как крымский референдум один в один)))))))))
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gotsman dawid
gotsman dawid
но прошло время поделили людей на украинцев и людей второго сорта
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