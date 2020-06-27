Ляшко – про зростання статистики щодо COVID-19: ми відпустили ситуацію

Україна вчасно ввела карантин, щоб виграти час у пандемії COVID-19, однак зараз ситуація зрозуміла для медиків і її "відпустили".

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Про це головний санітарний лікар України, заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив в інтерв'ю головній редакторці видання "Гордон" Олесі Бацман. Відео було опубліковано на YouTube-каналі журналістки.

Бацман запитала про доцільність запровадження нового жорсткого карантину у зв'язку зі значним зростанням статистики в країні.

"Коли ми вводили карантин, це був сезон підвищеної захворюваності на грип та грипоподібні захворювання. Коронавірусна хвороба – це грипоподібне захворювання. Значний сплеск випадків коронавірусної хвороби може відбуватися в епідсезон... – із початку листопада до кінця квітня", – сказав експерт.

Ляшко зазначив, що цей сезон міг привести до спалаху, крім COVID-19, ще й грипу або його різновидів, що викликало б колапс системи охорони здоров'я.

"Коли ми впровадили карантин, це дало нам час: розтягнути можливий сплеск, підготувати систему охорони здоров'я і медичних працівників", – пояснив Ляшко.

Він вказав на те, що спершу навіть серед медиків відчувалася паніка при виявленні перших випадків нової інфекції. Карантин допоміг усунути й цей момент.

"Зараз ми відпустили ситуацію. Але відпустили, враховуючи епідеміологічну ситуацію, тобто кількість випадків у нас було стабілізовано протягом 40 днів. Але ми розуміли, що економіка України не може витримати жорсткий карантин довше", – сказав лікар.

Він додав, що "найпростіше – закрити зараз усе", але нові обмеження могли б привести до тяжких економічних наслідків.

Лікар підкреслив, що завдяки карантину українські медики зрозуміли, з якою кількістю хворих на 100 тисяч населення можуть впоратися лікарні, щоб не робити вибір, кого рятувати, а кого ні. Україні, за словами Ляшка, вдалося уникнути такої ситуації.

Заступник міністра впевнений, що країні вдалося знайти баланс і вчасно ввести обмежувальні заходи. Крім того, підкреслив він, карантин ще не знято повністю.

Нагадаємо, в інтерв'ю Бацман головний санітарний лікар країни не виключив, що в майбутньому буде балотуватися в президенти України.

Як повідомляв OBOZREVATEL, керівник Національної експертної групи з інфекційного контролю, епідеміолог Андрій Александрін заявив, що найближчим часом ситуація з коронавірусом у регіонах України може стати неконтрольованою.