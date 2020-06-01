Україна відновить міжнародне авіасполучення: названо дату

Україна з 15 червня відновить міжнародне і внутрішнє авіасполучення.

Про це в ефірі "Сніданку 1 + 1" заявив міністр інфраструктури Владислав Криклій. За його словами, внутрішні авіаперельоти можуть відновити трохи раніше.

Криклій зазначив, що польоти відновлять на популярних туристичних напрямках: Туреччина, Греція, Кіпр, Грузія. Через епідемічну ситуацію літаки поки точно не полетять до Італії та Іспанії.

Україна відновить авіаперельоти з 15 червня

Більш точні дані міністр пообіцяв озвучити протягом тижня. Він також повідомив, що на даний момент опрацьовується рішення, щоб туристи проходили тест на коронавірус прямо в аеропорту.

"Це зручніше, ніж 14-денний карантин. Його можна здати, три-чотири години – і вже можна буде виходити в місто", – розповів міністр.

Як писав OBOZREVATEL раніше, з 1 червня компанія "Укрзалізниця" частково відновила свою роботу. Нині українцям доступно близько 30 напрямків.