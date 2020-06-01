Україна відновить міжнародне авіасполучення: названо дату
Україна з 15 червня відновить міжнародне і внутрішнє авіасполучення.
Про це в ефірі "Сніданку 1 + 1" заявив міністр інфраструктури Владислав Криклій. За його словами, внутрішні авіаперельоти можуть відновити трохи раніше.
Криклій зазначив, що польоти відновлять на популярних туристичних напрямках: Туреччина, Греція, Кіпр, Грузія. Через епідемічну ситуацію літаки поки точно не полетять до Італії та Іспанії.
Більш точні дані міністр пообіцяв озвучити протягом тижня. Він також повідомив, що на даний момент опрацьовується рішення, щоб туристи проходили тест на коронавірус прямо в аеропорту.
"Це зручніше, ніж 14-денний карантин. Його можна здати, три-чотири години – і вже можна буде виходити в місто", – розповів міністр.
Як писав OBOZREVATEL раніше, з 1 червня компанія "Укрзалізниця" частково відновила свою роботу. Нині українцям доступно близько 30 напрямків.