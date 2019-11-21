Україна відмовиться від призову: міністр оборони розкрив плани на армію

Терміни відмови від призову в Україні поки невідомі, проте за нормального розвитку подій необхідність строкової армії просто відпаде.

Таку заяву в інтерв'ю виданню "Лівий берег" зробив міністр оборони Андрій Загороднюк.

"Ми хочемо вбити призов, це наш план. Тому нам треба розвивати територіальну оборону", – сказав він. Міністр зазначив, що це відбудеться не відразу, але вже найближчим часом кількість солдатів-строковиків зменшать.

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"Це, до речі, дуже добре узгоджується з територіальною обороною. По суті, за нормального розвитку територіальної оборони не буде необхідності в призові", – додав він, нагадавши, що перехід армії на професійну основу прописаний ще в Стратегічному оборонному бюлетені, ухваленому в 2016 році.

Місце призовників, за його словами, можуть зайняти члени територіальної оборони. "Яке завдання територіальної оборони? Зробити життя окупантів настільки нестерпним, що вони просто скажуть: "Нам цього не треба". Якщо заходить окупант, його за кожним кутом повинна чекати людина з автоматом або з чим завгодно, щоб ворог не міг розслабитися ні на секунду .Це наше завдання", – пояснив Загороднюк.

Україна відмовиться від призову: міністр оборони розкрив план uatv.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, з 1 жовтня 2019 року в Україні стартував осінній призов, який триватиме до 31 грудня.

Офіс президента України Володимира Зеленського підтримав ініціативу Генерального штабу Збройних сил України призивати українців до армії з 18 років, як того вимагає законодавство.

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