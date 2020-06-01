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1 червня • оновлено в 12:18
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Україна відкрила нові КПП на кордоні: опубліковано список

1.8т
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У понеділок, 1 червня, Україна відкрила раніше закриті пункти пропуску на кордоні зі Словаччиною та Молдовою.

Всього відновили роботу 5 КПП, повідомляє пресслужба Державної прикордонної служби України.

Так, на українсько-словацькій ділянці кордону відновив роботу пункт пропуску "Вельке Слеменце" (з української сторони – "Малі Селменці") в режимі з 8:00 до 20:00.

Кордон України

Кордон України

dyvys.info

"Раніше на цій ділянці в повному обсязі запрацював пункт пропуску "Убля" (з української сторони – "Малий Березний"), – відзначили прикордонники.

На українсько-молдовській ділянці кордону відновили роботу автомобільні пункти пропуску "Крива" (з української сторони – "Мамалига"), "Мирне" (з української сторони – "Тютюн") і "Брічень" (з української сторони – "Росошани").

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні з 29 травня 66 пунктів пропуску на державному кордоні відновили роботу.

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Автор
Тимур Григоренко
Місце
Україна
Теги
Державна прикордонна служба України КПВВ кордон
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