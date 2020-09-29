Україна відкрилася для іноземців: у чому може бути підступ і чи відповідатимуть країни взаємністю

Із понеділка 28 вересня Україна відкрила кордони для іноземців, зокрема і з країн Європейського Союзу. Заборона діяла рівно місяць, із 29 серпня через зростання кількості хворих в Україні. Тепер іноземці мають право в'їжджати на територію України за наявності страхового полісу, який покриє лікування коронавірусної інфекції або 2-тижневої ізоляції, якщо подорожній приїхав із країни, що віднесена до червоної зони. Щоправда, самоізоляцію можна замінити на ПРЛ-тест із негативним результатом, зданим не більш як за 48 годин до перетину кордону.

Чому Україна впустила іноземців та коли кордони для українців відкриють європейські країни – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Хасиди поїхали, кордон відкрили?

Деякі політики, до яких OBOZREVATEL звернувся щодо коментаря, не приховують, що український кордон закривали для стримання масового потоку паломників з Ізраїлю – хасидів.

Щороку вони тисячами приїжджають в Умань святкувати Новий рік. Про це українську владу, буцімто попросив прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху, щоб зменшити поширення коронавірусу, зокрема і в Ізраїлі. Однак офіційно причина відкрити український кордон для іноземців звучить як "у понеділок, 28 вересня, втратила чинність норма в постанові Кабміну про заборону в'їзду іноземців на територію України".

"Епідеміологічна ситуація в Україні вирівнялась, у червоній зоні у нас перебувають лише два міста (міста Тернопіль і Бережани. – ред). Але краще звернутися в Міністерство здоров'я і внутрішніх справ, бо це вони були ініціаторами попереднього рішення", – пояснили OBOZREVATEL у Кабінеті міністрів.

Неофіційно деякі депутати вважають, що в України більше економічних інтересів відкритися для світу, аніж у світу до України.

Коли ж кордони для України відкриє ЄС?

Зважаючи на епідеміологічну ситуацію в Україні, ніхто не береться прогнозувати, коли ж ЄС відкриється для українців, які хочуть подорожувати туди з туристичною метою. Не під запис деякі політики зізнаються, що європейці не довіряють українській офіційній статистиці щодо кількості інфікованих, добове тестування вважають недостатнім, а значить Україна для них у зоні ризику. Тому, коли ЄС відкриє кордони для України – невідомо.

У Міністерстві закордонних справ OBOZREVATEL пояснили, що відкриття зовнішніх кордонів у ЄС планують здійснювати поетапно з дотриманням таких критеріїв:

епідеміологічна ситуація;

принцип взаємності;

можливість застосовувати стримувальні заходи під час подорожей;

"Як ключовий критерій розглядатиметься наявність і надійність даних із третіх країн. Обмеження на поїздки будуть скасовувати насамперед для тих країн, які мають однакову або кращу епідеміологічну ситуацію, ніж середня серед держав ЄС", – пояснили у пресслужбі відомства.

Основними критеріями для оцінки третіх країн є:

кількість нових інфікованих на 100 000 населення;

тенденція до зниження рівня нових захворювань;

загальна реакція країни на COVID-19 з урахуванням наявної інформації про тестування, спостереження, відстеження контактів, стримування розповсюдження, лікування та звітування.

"Саме за цими критеріями формуватиметься контрольний список, який враховуватимуть усі держави-члени ЄС пі час ухвалення узгодженого рішення. Головна умова для відкриття кордонів – коефіцієнт захворюваності має бути меншим або дорівнювати рівню в ЄС", – підсумували в МЗС.

Загалом в Україні COVID-19 заразилися 204 932 людини. Померли 4065 пацієнтів, одужали – 90 250. Останній місяць Україна стабільно входить в т.з антирейтинг за кількістю нових випадків COVID-19 після Франції, Росії, Великобританії та Іспанії. У відповідному світовому антирейтингу Україна перебуває на 25-му місці.