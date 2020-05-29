Україна відкрила 66 КПП на кордоні: повний перелік

В Україні з 29 травня 66 пунктів пропуску на державному кордоні відновили роботу.

Як передає пресслужба Держприкордонслужби, відкрилися КПП на кордоні з Польщею, Словаччиною, Угорщиною, Румунією і Молдовою.

На даний момент 56 пунктів пропуску ще закриті (ділянки на кордоні з Молдово і Білоруссю), але вже відновили роботу наступні КПП:

Україна відкрила 66 КПП на кордоні ТСН

На кордоні з Польщею:

Волинська область – "Устилуг", "Ягодин"

Львівська область – "Смільниця", "Шегині", "Краковець", "Рава-Руська", "Грушів"

На кордоні зі Словаччиною:

Закарпатська область – "Ужгород", "Малий Березний"

На кордоні з Угорщиною:

Закарпатська область – "Чоп" (Тиса), "Дзвінкове", "Косино", "Лужанка", "Вилок"

На кордоні з Румунією:

Закарпатська область – "Дяково", "Солотвино",

Чернівецька область – "Порубне"

На кордоні з Молдовою:

Чернівецька область – "Мамалига", "Подвір'ївка", "Зелена", "Кельменці", "Росошани", "Вашківці", "Сокиряни"

Вінницька область – "Бронниця", "Могилів-Подільський", "Велика Кісниця", "Грабарівка", "Болган", "Студена"

Одеська область – "Старокозаче", "Рені", "Долинське", "Виноградівка", "Тютюн", "Залізничне", "Нові Трояни", "Малоярославець", "Серпневе", "Лісове", "Паланка" (Маяки- Удобне), "Градінци", "Кучурган", "Розалівка", "Гребеники", "Слов'яносербка", "Павлівка", "Платонове", "Дубово", "Федосіївка"

Пункти пропуску для пішого переходу:

На кордоні з Польщею:

"Ягодин" (Волинська область)

"Шегині" (Львівська область)

"Краковець" (Львівська область)

"Рава-Руська" (Львівська область)

На кордоні зі Словаччиною:

"Ужгород" (Закарпатська область)

На кордоні з Угорщиною:

"Чоп" (Тиса) (Закарпатська область)

На кордоні з Румунією:

"Дяково" (Закарпатська область)

"Порубне" (Чернівецька область)

На кордоні з Молдовою:

"Старокозаче" (Одеська область)

"Рені" (Одеська область)

"Могилів-Подільський" (Вінницька область)

Незабаром відкриють залізничні пункти пропуску "Рава-Руська" та "Хирів" на кордоні з Польщею, а також "Тересва" і "Ділове" на кордоні з Румунією.

Як повідомляв OBOZREVATEL, стало відомо, які країни мають намір відновити міжнародне авіасполучення після пом'якшення карантину через пандемію COVID-19.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram