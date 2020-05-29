Україна відкрила 66 КПП на кордоні: повний перелік

В Україні з 29 травня 66 пунктів пропуску на державному кордоні відновили роботу.
Як передає пресслужба Держприкордонслужби, відкрилися КПП на кордоні з Польщею, Словаччиною, Угорщиною, Румунією і Молдовою.
На даний момент 56 пунктів пропуску ще закриті (ділянки на кордоні з Молдово і Білоруссю), але вже відновили роботу наступні КПП:
Україна відкрила 66 КПП на кордоні
ТСН
На кордоні з Польщею:
Волинська область – "Устилуг", "Ягодин"
Львівська область – "Смільниця", "Шегині", "Краковець", "Рава-Руська", "Грушів"
На кордоні зі Словаччиною:
Закарпатська область – "Ужгород", "Малий Березний"
На кордоні з Угорщиною:
Закарпатська область – "Чоп" (Тиса), "Дзвінкове", "Косино", "Лужанка", "Вилок"
На кордоні з Румунією:
Закарпатська область – "Дяково", "Солотвино",
Чернівецька область – "Порубне"
На кордоні з Молдовою:
Чернівецька область – "Мамалига", "Подвір'ївка", "Зелена", "Кельменці", "Росошани", "Вашківці", "Сокиряни"
Вінницька область – "Бронниця", "Могилів-Подільський", "Велика Кісниця", "Грабарівка", "Болган", "Студена"
Одеська область – "Старокозаче", "Рені", "Долинське", "Виноградівка", "Тютюн", "Залізничне", "Нові Трояни", "Малоярославець", "Серпневе", "Лісове", "Паланка" (Маяки- Удобне), "Градінци", "Кучурган", "Розалівка", "Гребеники", "Слов'яносербка", "Павлівка", "Платонове", "Дубово", "Федосіївка"
Пункти пропуску для пішого переходу:
На кордоні з Польщею:
"Ягодин" (Волинська область)
"Шегині" (Львівська область)
"Краковець" (Львівська область)
"Рава-Руська" (Львівська область)
На кордоні зі Словаччиною:
"Ужгород" (Закарпатська область)
На кордоні з Угорщиною:
"Чоп" (Тиса) (Закарпатська область)
На кордоні з Румунією:
"Дяково" (Закарпатська область)
"Порубне" (Чернівецька область)
На кордоні з Молдовою:
"Старокозаче" (Одеська область)
"Рені" (Одеська область)
"Могилів-Подільський" (Вінницька область)
Незабаром відкриють залізничні пункти пропуску "Рава-Руська" та "Хирів" на кордоні з Польщею, а також "Тересва" і "Ділове" на кордоні з Румунією.
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