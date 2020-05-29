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29 травня • оновлено в 09:24
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Україна відкрила 66 КПП на кордоні: повний перелік

1.7т
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В Україні з 29 травня 66 пунктів пропуску на державному кордоні відновили роботу.

Як передає пресслужба Держприкордонслужби, відкрилися КПП на кордоні з Польщею, Словаччиною, Угорщиною, Румунією і Молдовою.

На даний момент 56 пунктів пропуску ще закриті (ділянки на кордоні з Молдово і Білоруссю), але вже відновили роботу наступні КПП:

Україна відкрила 66 КПП на кордоні

Україна відкрила 66 КПП на кордоні

ТСН

На кордоні з Польщею:

  • Волинська область – "Устилуг", "Ягодин"

  • Львівська область – "Смільниця", "Шегині", "Краковець", "Рава-Руська", "Грушів"

На кордоні зі Словаччиною:

  • Закарпатська область – "Ужгород", "Малий Березний"

На кордоні з Угорщиною:

  • Закарпатська область – "Чоп" (Тиса), "Дзвінкове", "Косино", "Лужанка", "Вилок"

На кордоні з Румунією:

  • Закарпатська область – "Дяково", "Солотвино",

  • Чернівецька область – "Порубне"

На кордоні з Молдовою:

  • Чернівецька область – "Мамалига", "Подвір'ївка", "Зелена", "Кельменці", "Росошани", "Вашківці", "Сокиряни"

  • Вінницька область – "Бронниця", "Могилів-Подільський", "Велика Кісниця", "Грабарівка", "Болган", "Студена"

  • Одеська область – "Старокозаче", "Рені", "Долинське", "Виноградівка", "Тютюн", "Залізничне", "Нові Трояни", "Малоярославець", "Серпневе", "Лісове", "Паланка" (Маяки- Удобне), "Градінци", "Кучурган", "Розалівка", "Гребеники", "Слов'яносербка", "Павлівка", "Платонове", "Дубово", "Федосіївка"

Пункти пропуску для пішого переходу:

На кордоні з Польщею:

  • "Ягодин" (Волинська область)

  • "Шегині" (Львівська область)

  • "Краковець" (Львівська область)

  • "Рава-Руська" (Львівська область)

На кордоні зі Словаччиною:

  • "Ужгород" (Закарпатська область)

  • На кордоні з Угорщиною:

  • "Чоп" (Тиса) (Закарпатська область)

На кордоні з Румунією:

  • "Дяково" (Закарпатська область)

  • "Порубне" (Чернівецька область)

На кордоні з Молдовою:

  • "Старокозаче" (Одеська область)

  • "Рені" (Одеська область)

  • "Могилів-Подільський" (Вінницька область)

Незабаром відкриють залізничні пункти пропуску "Рава-Руська" та "Хирів" на кордоні з Польщею, а також "Тересва" і "Ділове" на кордоні з Румунією.

Як повідомляв OBOZREVATEL, стало відомо, які країни мають намір відновити міжнародне авіасполучення після пом'якшення карантину через пандемію COVID-19.

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Автор
Тимур Григоренко
Місце
Україна
Теги
Державна прикордонна служба України кордон
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