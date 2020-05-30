З 1 червня Словаччина та Молдова відкриють деякі пункти пропуску на кордоні з Україною, які закрили у зв'язку з пандемією коронавірусу.

Про це 30 травня повідомила Державна прикордонна служба України на офіційному сайті. Водночас заплановане відновлення роботи КПП на кордоні з Угорщиною відкладається.

Прикордонне відомство України відзвітувало, що надіслало листи і провело прикордонно-представницькі зустрічі з колегами з країн Євросоюзу і Молдови щодо відновлення пропуску осіб та транспорту з їхнього боку навпроти відкритих українських пунктів пропуску. Про готовність найближчим часом частково відновити роботу повідомили словацька і молдовська сторони.

ТСН

Зокрема, Словаччина відкриє такі пункти:

"Вишнє Німецьке" (з української сторони – "Ужгород") тільки для легкового і вантажного автомобільного сполучення;

"Убля" (з української сторони – "Малий Березний") у повному обсязі;

"Вельке Слеменце" (з української сторони – "Малі Селменці") в повному обсязі з 08:00 до 20:00.

Прикордонна поліція Молдови планує відновити роботу автомобільних пунктів пропуску:

"Крива" (з української сторони – "Мамалига");

"Мирне" (з української сторони – "Табаки");

"Брічень" (з української сторони – "Росошани").

Угорська сторона раніше розглядала питання відновлення до ранку 30 травня роботи чотирьох пунктів пропуску (з української сторони "Лужники", "Вилок", "Дзвінкове" та "Косино"), проте заявила, що це питання відкладається. Нова дата відновлення роботи поки не повідомляється.

Нагадаємо, з 29 травня 66 пунктів пропуску на державному кордоні України відновили роботу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, які країни мають намір відновити міжнародне авіасполучення після пом'якшення карантину через пандемію COVID-19.