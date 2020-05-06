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6 травня • оновлено в 23:23
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Україна відкриє кордони, але знову може їх закрити: в ОП назвали дати. Ексклюзив

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В Офісі президента обговорюється варіант відкрити український кордон уже цієї осені, але закрити його знову в кінці 2020 року. Це пов'язано з можливою другою хвилею пандемії коронавірусу.

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Таку інформацію OBOZREVATEL надало джерело в Офісі президента. Варіант дійсно розглядається, якщо прогнози вчених виявляться точними і COVID-19 повернеться з новою силою в грудні.

У такому разі Україна, як і інші країни світу, буде змушена знову вводити карантин. Але співрозмовник наголошує, що це поки один із можливих варіантів. Тому остаточне рішення ухвалять, лише якщо станеться рецидив хвороби.

Авіасполучення відкриють ненадовго

Авіасполучення відкриють ненадовго

Відзначимо, раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що цього літа повноцінного міжнародного авіасполучення в Україні не буде. Якщо владі вдасться і далі контролювати пандемію, то перші пасажирські літаки полетять уже у вересні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні вже готують кілька спеціальних чартерних рейсів для заробітчан у кілька країн Європи.

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Автор
Віталій Тисячний Віталій Тисячний
Тема
Карантин в Україні
Місце
Україна
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