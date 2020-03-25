Україна вдруге відправила до Китаю літак через коронавірус: що привезуть

У найближчі дні в Україну прибуде другий літак із Китаю з виробами медичного призначення для боротьби з коронавірусом.

Як повідомив OBOZREVATEL заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко, борт незабаром вилетить з Астани в Китай.

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"Повинен доставити в Україну 280 тисяч респіраторів, 30 тисяч захисних костюмів", – сказав він, зазначивши, що буде доставлено ще 200 тисяч високоточних лабораторних тестів, половину з яких передасть Південна Корея.

За його словами, вже акумульована велика кількість тришарових медичних масок, які незабаром надійдуть на аптечні склади і в мережі аптек.

"Офіс президента України зі свого боку допомагає з логістикою, зокрема з доставкою з-за кордону. Це дозволить наситити ринок масками. Також кілька компаній в Україні вже налагодили виробництво захисних медичних костюмів – вони будуть робити мінімум по 2000 костюмів у день. Вже відбулося відвантаження першої партії – 2000 комплектів", – розповів Тимошенко.

Україна вдруге відправила до Китаю літак

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні продовжили карантин на 30 днів через швидке поширення коронавірусу в країні. Попередній термін його закінчення – 24 квітня. Також по всій території країни ввели режим надзвичайної ситуації.

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