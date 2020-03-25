Головна Новини
25 березня • оновлено в 22:10
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Суспільство

Україна вдруге відправила до Китаю літак через коронавірус: що привезуть

2.6т
Читати матеріал російською

У найближчі дні в Україну прибуде другий літак із Китаю з виробами медичного призначення для боротьби з коронавірусом.

Як повідомив OBOZREVATEL заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко, борт незабаром вилетить з Астани в Китай.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

"Повинен доставити в Україну 280 тисяч респіраторів, 30 тисяч захисних костюмів", – сказав він, зазначивши, що буде доставлено ще 200 тисяч високоточних лабораторних тестів, половину з яких передасть Південна Корея.

За його словами, вже акумульована велика кількість тришарових медичних масок, які незабаром надійдуть на аптечні склади і в мережі аптек.

"Офіс президента України зі свого боку допомагає з логістикою, зокрема з доставкою з-за кордону. Це дозволить наситити ринок масками. Також кілька компаній в Україні вже налагодили виробництво захисних медичних костюмів – вони будуть робити мінімум по 2000 костюмів у день. Вже відбулося відвантаження першої партії – 2000 комплектів", – розповів Тимошенко.

Україна вдруге відправила до Китаю літак

Україна вдруге відправила до Китаю літак

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні продовжили карантин на 30 днів через швидке поширення коронавірусу в країні. Попередній термін його закінчення – 24 квітня. Також по всій території країни ввели режим надзвичайної ситуації.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Кирило Лютий
Тема
Коронавірус
Особи
Володимир Зеленський Кирило Тимошенко
Місце
Китай
Поділитися у Facebook
3
Коментарі
0
3
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Воронов Сергей
Воронов Сергей
"Офис президента Украины со своей стороны помогает с логистикой" - представьте, что главный опник на своем Мерсе с вывеской "Follow Me" мотыляется по Украине. Детектыво!!!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
N Y
N Y
А не западло получать гуманитарку от китайских коммунистов? Куда делись принципы?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
N Y, пусть отрабатывают, это ж китайцы, у них совесть есть, ведь не парашекантропы
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Суспільство

Коронавірус. Найважливіше

Новини сусільства

Топпублікації

Топблоги